30.03.2022, 19:53
Анастасия Коваленко-Кылварт заменит в Рийгикогу Евгения Осиновского
ФОТО: Частный архив
В среду вечером Анастасия Коваленко-Кылварт сообщила о своем согласии занять место депутата парламента.
Центристская партия распространила заявление Анастасии Коваленко-Кылварт. Ниже мы его приводим полностью.
"Сегодня Евгений Осиновский подал заявление об уходе из Рийгикогу. Ранее Моника Хауканымм и Рене Таммист сообщили, что они отказываются от работы в Рийгикогу. Поэтому членом Рийгикогу стану я. Считаю своей обязанностью представлять и защищать интересы моих избирателей, которые поддержали меня на выборах Рийгикогу. Я планирую поддерживать в парламенте фракцию Центристской партии, по списку которой я баллотировалась на прошедших местных выборах и была выбрана в Таллиннское горсобрание".