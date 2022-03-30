Новости Эстонии
30.03.2022, 19:53

Анастасия Коваленко-Кылварт заменит в Рийгикогу Евгения Осиновского

 
ФОТО: Частный архив

В среду вечером Анастасия Коваленко-Кылварт сообщила о своем согласии занять место депутата парламента.

Центристская партия распространила заявление Анастасии Коваленко-Кылварт. Ниже мы его приводим полностью.

"Сегодня Евгений Осиновский подал заявление об уходе из Рийгикогу. Ранее Моника Хауканымм и Рене Таммист сообщили, что они отказываются от работы в Рийгикогу. Поэтому членом Рийгикогу стану я. Считаю своей обязанностью представлять и защищать интересы моих избирателей, которые поддержали меня на выборах Рийгикогу. Я планирую поддерживать в парламенте фракцию Центристской партии, по списку которой я баллотировалась на прошедших местных выборах и была выбрана в Таллиннское горсобрание".

RusDelfi
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