Анастасия Коваленко-Кылварт заменит в Рийгикогу Евгения Осиновского

"Сегодня Евгений Осиновский подал заявление об уходе из Рийгикогу. Ранее Моника Хауканымм и Рене Таммист сообщили, что они отказываются от работы в Рийгикогу. Поэтому членом Рийгикогу стану я. Считаю своей обязанностью представлять и защищать интересы моих избирателей, которые поддержали меня на выборах Рийгикогу. Я планирую поддерживать в парламенте фракцию Центристской партии, по списку которой я баллотировалась на прошедших местных выборах и была выбрана в Таллиннское горсобрание".