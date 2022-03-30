Евгений Осиновский покидает Рийгикогу

Он продолжит политическую карьеру на посту председателя Таллиннского городского собрания.

Осиновский еще осенью, когда Центристская партия и соцдемы создали в Таллинне правящую коалицию, сообщил что он не будет сидеть одновременно на двух стульях.

Однако затем возникла неожиданная проблема.

Парламентский депутатский мандат Осиновского должна была получить Моника Хауканымм. Но она пожелала остаться на посту старейшины столичного района Кесклинн.

Следующим по очереди право на место в Рийгикогу имел Рене Таммист, но он тоже предпочел продолжить работу в сфере предпринимательства.

Таким образом возможность стать членом парламента открылась для мотогонщицы Анастасии Коваленко, которая перешла в Центристскую партию и была выбрана в Таллиннское горсобрание.

Социал-демократы, имеющие в Рийгикогу 10 мест, не захотели отдавать мандат центристам и тем самым укреплять их позиции в правящей коалиции.

Осиновский продолжал работать в двух местах и терял в зарплате по 1700 евро в месяц. Потому что Закон о статусе депутата Рийгикогу и Закон о распорядке работы местного самоуправления гласит, что если председатель или заместитеть председателя собрания местного самоуправления является одновременно и членом Рийгикогу, то им зарплата в местном самоуправлении не выплачивается.

Поэтому Осиновский, будучи депутатом парламента, не получал зарплату председателя горсобрания, которая составляет 6100 евро в месяц, а оставался членом Рийгикогу с зарплатой 4400 евро.

Теперь же, по словам Осиновского, социал-демократы сочли, что приход Коваленко в Рийгикогу не является большой проблемой.

Заявление от Коваленко — пойдет ли она в Рийгикогу или нет — ожидается в ближайшее время.