ПОДКАСТ | Пятая колонна и дискриминация: эстонская полиция столкнется с новыми проблемами?

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В последнее время в обществе обсуждают разумность масштабного празднования 9 мая в Эстонии, когда в Украине бомбят жилые дома и убивают людей. До этого в стране никогда не запрещали шествие "Бессмертного полка", также не запрещена какая-либо символика — георгиевские ленты, советские флаги. В правительстве считают, что шествие не должно состояться на территории Эстонии. Организаторы мероприятий 9 мая сами сообщили, что акция "Бессмертный полк" не пройдет в столице.

RusDelfi спросил у старшего комиссара полиции Маргариты Ингель из Пыхьяской префектуры, должна ли полиция вмешиваться, ведь за последние 15 лет не было каких-либо провокаций и неприятных инцидентов возле "Бронзового солдата".

"Я думаю, вопрос в том, какой смысл люди вкладывают в этот день. Естественно, невозможно перечеркнуть историю и заставить людей забыть Вторую мировую войну. Нельзя забыть людей, которые воевали за свободу против фашизма. На мой взгляд, очень часто мы видим демонстрацию других ценностей в этот день. Не хотелось бы, чтобы 9 мая использовали для разжигания ненависти и беспорядков в нашей стране. Думаю, 9 мая, как праздник, никуда не пропадет. Единственное, нужно подумать о том, как его праздновать, чтобы не причинять кому-то боль", — ответила Ингель.

Помощник полицейского, сотрудник Института памяти Сергей Метлев считает, что 9 мая должен быть днем скорби. "В Европе 8 мая, в России 9 мая мы поминаем жертв ужасной войны. Самой крупной войны в истории человечества, которая почти уничтожила всю европейскую цивилизацию. Именно из этого нужно исходить. К сожалению, к празднику прикрепляются политические символы, лозунги и так далее. Это происходит не только из-за войны в Украине, вокруг 9 мая ситуация нагнеталась давно. Некоторые считали, что это возможность выразить свое недовольство Эстонии или выразить поддержку России. Таким образом мы утратили суть годовщины окончания войны", — добавил Метлев.