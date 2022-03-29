ПОДКАСТ | Пятая колонна и дискриминация: эстонская полиция столкнется с новыми проблемами?
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В последнее время в обществе обсуждают разумность масштабного празднования 9 мая в Эстонии, когда в Украине бомбят жилые дома и убивают людей. До этого в стране никогда не запрещали шествие "Бессмертного полка", также не запрещена какая-либо символика — георгиевские ленты, советские флаги. В правительстве считают, что шествие не должно состояться на территории Эстонии. Организаторы мероприятий 9 мая сами сообщили, что акция "Бессмертный полк" не пройдет в столице.
RusDelfi спросил у старшего комиссара полиции Маргариты Ингель из Пыхьяской префектуры, должна ли полиция вмешиваться, ведь за последние 15 лет не было каких-либо провокаций и неприятных инцидентов возле "Бронзового солдата".
"Я думаю, вопрос в том, какой смысл люди вкладывают в этот день. Естественно, невозможно перечеркнуть историю и заставить людей забыть Вторую мировую войну. Нельзя забыть людей, которые воевали за свободу против фашизма. На мой взгляд, очень часто мы видим демонстрацию других ценностей в этот день. Не хотелось бы, чтобы 9 мая использовали для разжигания ненависти и беспорядков в нашей стране. Думаю, 9 мая, как праздник, никуда не пропадет. Единственное, нужно подумать о том, как его праздновать, чтобы не причинять кому-то боль", — ответила Ингель.
Помощник полицейского, сотрудник Института памяти Сергей Метлев считает, что 9 мая должен быть днем скорби. "В Европе 8 мая, в России 9 мая мы поминаем жертв ужасной войны. Самой крупной войны в истории человечества, которая почти уничтожила всю европейскую цивилизацию. Именно из этого нужно исходить. К сожалению, к празднику прикрепляются политические символы, лозунги и так далее. Это происходит не только из-за войны в Украине, вокруг 9 мая ситуация нагнеталась давно. Некоторые считали, что это возможность выразить свое недовольство Эстонии или выразить поддержку России. Таким образом мы утратили суть годовщины окончания войны", — добавил Метлев.
По его словам, отмечать окончания войны можно по-разному. "Если 9 мая отмечают спокойно, молча, со скорбью, то у абсолютного большинства нашего населения не будет никаких с этим проблем, никто не будет выступать против", — считает он.
В то же время, непродуктивно запрещать возложение цветов, добавил Метлев. Однако символика, поддерживающая войну, не должна присутствовать в общественном пространстве. "Солдаты, которые сейчас убивают мирных украинских жителей, в основном носят на себе те же буквы Z и георгиевскую ленточку".
Директор КаПо Мартин Арпо заявил, что в Эстонии нет "пятой колонны". Хотя многие политические деятели считают иначе.
"КаПо виднее, если они говорят, что "пятой колонны" нет, то я им верю. Однако есть несколько исследований, которые дают легкие намеки на вероятность этого. Например, согласно свежему исследованию, примерно треть наших иноязычных жителей полностью доверяют российским СМИ во время войны.
Соответственно, мы можем говорить, что такая то часть населения имеет ценностную ориентацию, абсолютно противоречащую позиции эстонского государства. Позиция государства — поддержка Украины, защита европейских ценностей, свободы. Конечно, это не значит, что эти люди представляют опасность для Эстонии. Просто хочется сказать, в конце концов, люди, которые структурируют агрессию против Эстонии и начнут принимать меры, должны учитывать, что в Эстонии для препятствия этому предусмотрены серьезные сроки и этим занимаются спецслужбы", — резюмировал Сергей Метлев.