Организаторы отменили шествие "Бессмертного полка" и другие мероприятия на 9 мая в Таллинне

"Из-за нарастающих конфликтов в обществе на фоне войны в Украине, а также возможных провокаций, организаторы сообщают об отмене проведения мероприятий, связанных с 9 мая и шествием ”Бессмертного полка", — сказал Андрей Гончаров корреспонденту RusDelfi 29 марта.

По его словам, регистрация мероприятия возле "Бронзового солдата" останется, чтобы там не прошли другие мероприятия. "Регистрация мероприятия остается, чтобы никто другой не смог увеличить разрыв в обществе", — уточнил он, добавив, что провокации могут быть с любой стороны.

Скорее всего, на самом военном кладбище не будут проходить какие-либо торжественные события, отметил Гончаров. "Люди просто смогут прийти к солдату, почтить память своих родственников, возложить цветы", — добавил он.

"Призываем всех к благоразумию, чтобы избежать каких-либо возможных противоречий среди жителей Эстонии", — резюмировал он.

Как писал Delfi ранее, лидеры парламентских фракций считают, что зарегистрированное на 9 мая шествие "Бессмертного полка" необходимо запретить. Данное шествие обычно проходит в сопровождении советской символики, а также георгиевских лент и российского флага.

Министерство юстиции уже подготавливает законопроект, который будет более широко регулировать использование враждебной символики в общественном пространстве, будь то использование свастики, пентаграмм, георгиевской ленты или символа Z в контексте военных действий.

Партии едины во мнении, что не стоит запрещать какой-то один конкретный символ, например георгиевскую ленту. Формулировка законопроекта должна быть более широкой и запрещать использование любых символов, когда целью их использования является направленная против Эстонии деятельность или когда символика направлена на военную пропаганду.