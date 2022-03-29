Партии достигли согласия: шествие по улицам Таллинна на 9 мая с георгиевскими ленточками и российским флагом нужно запретить

”Вопрос в первую очередь заключается в том, как будут вести себя люди. Нет оснований полагать, что не будут приняты превентивные меры, — отметила министр юстиции. — Конечно же, необходимо всесторонне и повсеместно объяснять русскоязычным людям, что с точки зрения Эстонского государства Россия является агрессором и любые действия, которые поддерживают или оправдывают российскую агрессию, неприемлемы. Это означает, что неприемлемо и использование определенных символов”.

Но что будет, если объяснения не будут услышаны? ”Тогда у государства есть много способов наказать правонарушителей. Все-таки надеюсь, разъяснениями удастся достичь того, что люди будут себя разумно. Конечно, если кто-то решит пойти на провокацию, то и Эстонское государство отреагирует”.