Кто больше? Сколько денег стекается в карманы Центристской партии из средств налогоплательщиков и кто в этом замешан

Елена Сапп

Заместитель руководителя Таллиннского городского департамента коммунального хозяйства

Пожертвовала Центристской партии 7119 евро

Сапп — ревностный спонсор Центристской партии. Она выдвигалась кандидатом по списку партии на выборах в местное собрание в Пайде, участвовала в многочисленных предвыборных мероприятиях и в целях привлечения избирателей раздавала сладкие блинчики у палатки центристов.

Индрек Ахльберг

Руководитель отдела городского хозяйства управы Кристийне

Пожертвовал Центристской партии 4265 евро

Ахльберг работает в городской администрации уже с 2000 года и был заместителем старейшин районов Кесклинн, Ласнамяэ и Кристийне. На последних местных выборах он баллотировался по центристскому списку Пирита. Он был среди людей, указанных в печально известном ”списке Тообала” 2013 года, которые по требованию тогдашнего генерального секретаря Центристской партии должны были ежемесячно выплачивать ей ”десятину”. С тех пор Ахльберг постоянно жертвует деньги на нужды партии, но в последние годы делает это с меньшим энтузиазмом.