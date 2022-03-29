Новости Эстонии
29.03.2022, 17:53

Кто больше? Сколько денег стекается в карманы Центристской партии из средств налогоплательщиков и кто в этом замешан

 
Eesti Ekspress
Tallinn, 12.10.2021. Keskerakonna kontoris tähistati erakonna sünnipäeva.
Tallinn, 12.10.2021. Keskerakonna kontoris tähistati erakonna sünnipäeva.
Foto: Jaanus Lensment

Газета Eesti Eskpress провела расследование, в котором выяснилось, как под руководством Центристской партии была политизирована вся городская система.

Ниже приводим список должностных лиц, которые выплатили находящейся на грани банкротства партии сотни тысяч евро в виде пожертвований — из зарплаты, которая формируется для них из денег налогоплательщиков.

Елена Сапп

Заместитель руководителя Таллиннского городского департамента коммунального хозяйства

Пожертвовала Центристской партии 7119 евро

Сапп — ревностный спонсор Центристской партии. Она выдвигалась кандидатом по списку партии на выборах в местное собрание в Пайде, участвовала в многочисленных предвыборных мероприятиях и в целях привлечения избирателей раздавала сладкие блинчики у палатки центристов.

Индрек Ахльберг

Руководитель отдела городского хозяйства управы Кристийне

Пожертвовал Центристской партии 4265 евро

Ахльберг работает в городской администрации уже с 2000 года и был заместителем старейшин районов Кесклинн, Ласнамяэ и Кристийне. На последних местных выборах он баллотировался по центристскому списку Пирита. Он был среди людей, указанных в печально известном ”списке Тообала” 2013 года, которые по требованию тогдашнего генерального секретаря Центристской партии должны были ежемесячно выплачивать ей ”десятину”. С тех пор Ахльберг постоянно жертвует деньги на нужды партии, но в последние годы делает это с меньшим энтузиазмом.

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