Пищевая цепочка "города в городе": Как власть в Таллинне Центристскую партию кормит

Если бы в Таллинне в одночасье сменилась власть, решения по-прежнему бы принимали центристы, поскольку в городской системе работает 132 члена Центристской партии. В четыре раза больше, чем членов любой другой партии.

И это не только советники или простые ”ниточки”. Руководители ведомств, начальники городских компаний, инспекторы МУПО, директора школ, сотрудники городской газеты, специалисты по защите детей: перед местными выборами многие накидывают на себя зеленую куртку Центристской партии и принимаются раздавать избирателям партийные блины и политические ручки.

При этом поддержка, которую они оказывают для обеспечения достаточной слаженности партийного механизма, не ограничивается участием в выборах. Эти люди обеспечивают и более практические потребности партии. Таллиннская городская управа выполняет для находящейся на грани банкротства Центристской партии роль своего рода капельницы, из которой вместо лекарство в вены пациента вливаются крупные суммы денег.

Это — результат десятилетий монополии власти в столице.