Спецкомиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией передаст материалы по Мартину Репинскому в полицию

Сегодня спецкомиссия по борьбе с коррупцией провела заседание по вопросу правомерного использования Мартином Репинским депутатских компенсаций на квартиру и автомобильное топливо и сочла, что материалы нужно передать в следственные органы.

Председатель комиссии Эдуард Одинец (Социал-демократическая партия) сказал еженедельнику Eesti Ekspress, что поскольку в расходах Репинского могут быть признаки различных преступлений, то комиссия передаст материалы как в Центральную криминальную полицию, так и в Полицию безопасности.

По словам Одинца, по большому счету, объяснения, данные Репинским на заседании комиссии, не отличались от того, что он ранее озвучивал в прессе.

Представляющий в комиссии Партию реформ Валдо Рандпере сказал, что на заседании комиссии говорили о тех делах, которые и раньше обсуждались в связи с Репинским. Заседание проходило в видеоформате, Репинский на нем присутствовал и дал объяснения.

Подробнее о претензиях к Репинскому читайте здесь и здесь.

Напомним, что на прошлой неделе Мартин Репинский покинул Центристскую партию.