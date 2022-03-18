Фокусник Репинский умудряется истратить полный бак топлива за два часа и заправить машину на 90 литров дизельного топлива

12 ноября 2021 года в 12.55 на заправке в Йыхви Репинский оплачивает топливной карточкой члена Рийгикогу 54 литра дизельного топлива. Счет идет налогоплательщику - в компенсацию расходов. Чтобы вместить такой объем топлива, 66-литровый бак четырехколесной Škoda Superb должен быть почти полностью пустым. А может, так и есть? Проблема в том, что два часа назад в 10.42 он уже заправлялся в посёлке Азери на 53 литра. Как ему удалось сжечь за два часа минимум 40 литров топлива?

Ответа от Репинского на этот вопрос газета Eesti Ekspress не получила, так же как и пояснений о других случаях непонятных компенсаций расходов.

В распоряжении газеты находятся детализированные данные о второй половине 2021 года: когда, на какой заправке и в каком количестве Репинский оплачивал покупку топлива за счет компенсации с начала июля и до конца декабря. Если он действительно использовал топливо только для своей машины, которой он пользовался только для депутатских дел, то абсолютно очевидно, что депутат в состоянии преодолевать законы физики.