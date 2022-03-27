Украинка, отдавшая ребенка в эстоноязычную школу: я даже сама выучила несколько новых слов!

На дистанте в Украине, с нового учебного года — в Нарвской школе

Алла Доскова приехала в Эстонию 4 марта с двумя детьми. Старшая, десятилетняя Настя, сейчас в четвертом классе.

”Из-за сложившейся ситуацией на родине мы стали учиться дистанционно. Когда переехали в Эстонию, пока приняли решение до конца учебного года обучаться онлайн”, — рассказывает Алла и отмечает, что дочка занимается со своим классом из Украины. Мама отмечает, что по программе дети успевают, сложностей нет.

”Конечно, ребенку лучше учиться в самой школе, ведь как у нас говорят: ”В школе и стены учат”, — делится украинка.

Сейчас Алла с дочками живут в Нарве, здесь же планируют идти в школу новом учебном году.

”В школу рядом с нами еще не ходили, но скоро планируем. Все данные нам уже предоставили”, — рассказывает Алла и делится, что переживания за свою старшую дочку-школьницу есть.

”Новая школа, новые знакомства, другой менталитет, другая страна. Но в то же время есть надежда и уверенность в компетенции педагогов, в открытости и искренности людей, что немаловажно. А в том, что здесь такие хорошие люди, я сама убедилась”, — заканчивает рассказ Алла.

Чтобы младшие дети уходили вместе, в школе организовали продленку

У Александры Жаворонковой уже все дети отправились в школу в Эстонии. Александра приехала в Эстонию сразу после того, как над родным городом стали летать снаряды. Чтобы быстрее забыть ужас войны, мама троих решила скорее вернуть детей к обычной жизни. Сейчас семья живет в Пыльва.

”Когда сюда приехали, обратились в госорганы, чтобы устроить детей в школу. К нам пришли сотрудники, дали всю нужную информацию: что, куда, как. И буквально на следующий день моя старшая дочка пошла в свой десятый класс”, — рассказывает Александра.

Устроить младших детей заняло немного больше времени, рассказывает мама.