Украинка, отдавшая ребенка в эстоноязычную школу: я даже сама выучила несколько новых слов!
На дистанте в Украине, с нового учебного года — в Нарвской школе
Алла Доскова приехала в Эстонию 4 марта с двумя детьми. Старшая, десятилетняя Настя, сейчас в четвертом классе.
”Из-за сложившейся ситуацией на родине мы стали учиться дистанционно. Когда переехали в Эстонию, пока приняли решение до конца учебного года обучаться онлайн”, — рассказывает Алла и отмечает, что дочка занимается со своим классом из Украины. Мама отмечает, что по программе дети успевают, сложностей нет.
”Конечно, ребенку лучше учиться в самой школе, ведь как у нас говорят: ”В школе и стены учат”, — делится украинка.
Сейчас Алла с дочками живут в Нарве, здесь же планируют идти в школу новом учебном году.
”В школу рядом с нами еще не ходили, но скоро планируем. Все данные нам уже предоставили”, — рассказывает Алла и делится, что переживания за свою старшую дочку-школьницу есть.
”Новая школа, новые знакомства, другой менталитет, другая страна. Но в то же время есть надежда и уверенность в компетенции педагогов, в открытости и искренности людей, что немаловажно. А в том, что здесь такие хорошие люди, я сама убедилась”, — заканчивает рассказ Алла.
Чтобы младшие дети уходили вместе, в школе организовали продленку
У Александры Жаворонковой уже все дети отправились в школу в Эстонии. Александра приехала в Эстонию сразу после того, как над родным городом стали летать снаряды. Чтобы быстрее забыть ужас войны, мама троих решила скорее вернуть детей к обычной жизни. Сейчас семья живет в Пыльва.
”Когда сюда приехали, обратились в госорганы, чтобы устроить детей в школу. К нам пришли сотрудники, дали всю нужную информацию: что, куда, как. И буквально на следующий день моя старшая дочка пошла в свой десятый класс”, — рассказывает Александра.
Устроить младших детей заняло немного больше времени, рассказывает мама.
”Это произошло потому, что нужно было организовать для них места, расписание. Чтобы было комфортно детям! Но это того стоило, потому что они сегодня были в школе первый день, и абсолютно спокойно чувствуют себя, никакого стресса. Радостные, довольные вернулись из школы”, — улыбается Александра и отмечает, что младшим даже расписание составили так, чтобы дети возвращались домой вместе.
”Хоть первый и четвертый класс, нагрузка разная и количество уроков разное, младшему организовали небольшую продленку до тех пор, пока идут уроки у средней”, — делится Александра.
Младшие дети Александры стали обучаться в эстонской школе, старшая дочь — в эстонской гимназии.
”Здесь русскоязычных школ нет, но мы и не стремились туда попасть”, — делится многодетная мама. ”Хочется наоборот, чтобы дети выучили эстонский язык. Я, кстати, была на первом уроке эстонского — его проводили и для родителей, и для детей. Это было очень интерактивно, интересно. Задействованы разные подходы: и аудио восприятие, и тактильное. Дети трогали игрушки, передавали разные предметы, называли их, пользовались жестами. Каждый вовлечен в коммуникацию, и, таким образом, изучает язык! Я даже сама выучила несколько новых слов”, — радостно делится собеседница.
Я спокойна, потому что видела, как с детьми общаются учителя
Пока самое большое отличие эстонкой школы от украинской, по мнению Александры, электронные дневники. А также то, что учителя очень заинтересованы, чтобы дети погрузились в изучение предмета, чтобы им было действительно реально интересно.
”У меня пока не было достаточно времени, чтобы изучать все тонкости: много внимания уходят на другие вещи. Но это хорошо: значит проблем со школой у детей нет. Никто не жалуется, все рады, с удовольствием ходят на занятия”.
Но Александра отмечает, что, в отличие от младших детей, старшая дочка более осознанно воспринимает школу и нагрузку.
”Из-за более углубленного изучения английского, эстонского с нуля ребенок немного не уверен. Но я вижу, что дочка стала знать уже очень много слов, выучила буквально за первые дни. Она пытается общаться со своими одноклассниками, с удовольствием ходит в школу. В Украине так радостно не ходила”, — смеется Александра.
Многодетная мама отмечает, что никаких страхов по адаптации детей в новой стране у нее не было.
”Я видела, как учителя общаются с детьми, насколько они добры и душевны, поэтому я абсолютно спокойна. Конечно, пока дети в школу не попали, я переживала, что младшим будет тяжело объяснить, что, например, они хотят выйти в туалет, что-то попросить. Но многие учителя понимают слова на русском языке”, — рассказывает Александра.
”За детей я не переживаю: они адаптировались быстро. Ходят гулять на площадку, играют с другими детьми. Я вижу, что психологически они пришли в норму после тяжелого переезда. Сложнее адаптироваться будет мне самой”.