Глава МВД Кристиан Яани призвал получать гражданство ЭР

Яани сообщил, что на сегодняшнем заседании правительство выдало гражданство Эстонии 55 человеком, и отметил, что тенденция последних лет радует. За пять лет гражданство Эстонии было выдано более 3500 человекам. Министр сказал, что сдать на гражданство нетрудно и самое время об этом задуматься.

Он отметил, что практически на каждом заседании правительства принимаются решения о выдаче гражданства. Большая часть людей, получающих синий паспорт, — это лица без гражданства, имеющие долгосрочный вид на жительство в Эстонии, а также много тех, кто до этого имел гражданство РФ.

”Процесс получения и ходатайствования о гражданстве несложный. Он требует определенных усилий, но это несложно и уж точно не непреодолимо, так что давайте воспользуемся этой возможностью. Иметь гражданство хорошо”, — подчеркнул глава МВД.

Также на пресс-конференции правительство заявило об историческом решении в сфере обороны. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.