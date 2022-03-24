ВИДЕО | Правительство приняло "историческое решение"
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Ааб сообщил, что правительство приняло ряд решений. Самое важное касается выделения беспрецедентного объема средств на безопасность и оборону. Для усиления общего оборонного потенциала Эстонии были выделены средства из дополнительного бюджета на общую сумму в полмиллиарда евро. В этом году из дополнительного бюджета будет выделено 15 млн евро, остальное — в течение следующих трех лет. Тендеры можно начинать уже сейчас. Не позднее 2025 года Эстония должна обзавестись системами ПВО средней дальности. Ааб назвал это решение историческим и подчеркнул, что мы должны полностью подготовиться к различным сценариям. ”Каков бы не был план агрессора по нападению на нас, мы должны быть готовы”, — сказал министр.
В течение четырех месяцев будет объявлен тендер и план инвестиций. Исходя из этого, будут покрываться расходы. ”Нынешнее решение историческое, с учетом выделения 380 млн евро ранее. Это означает, что на масштабную государственную защиту выделено в общей сложности около миллиарда евро”, — отметил Ааб.
Рийсало в свою очередь отметила, что поток беженцев замедлился, вчера прибыло менее 500 человек. К настоящему моменту в Эстонии осталось 22624 человек. В Таллинне более 80% беженцев, в Тарту и Пярну — по 8% и в Раквере 2% беженцев. Часть людей уже покинули временное жилье. Кто-то нашел новое жилье самостоятельно, кто-то через работодателя. 60 семей остались на более долгое время в отелях.
В Кассу по безработице обратилось 530 человек, 482 зарегистрировались в качестве безработных. Половина их них — в Таллинне и Харьюмаа. В основном, это женщины в возрасте 25-54 лет. Среди беженцев 333 работника сферы здравоохранения, много людей с высшим образованием и специалистов высшего и среднего класса, но есть и, например, работники сферы обслуживания.
Кристиан Яани сообщил, что сегодня правительство выдало гражданство Эстонии 55 человеком. Тенденция последних лет радует, отметил Яани. За пять лет паспорт ЭР получили более 3500 человек. Министр сказал, что сдать на гражданство нетрудно и самое время об этом задуматься.
К конце июня необходимо картографировать возможные места для укрытий в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну. Следующий шаг — договора и действия с находящимися в частной собственности зданиями, например, подземными парковками. Важный вопрос — оповещение об опасности. К концу июля будет готово соответствующее мобильное приложение. Вопрос сирен и громкоговорителей также в разработке, средства на это уже выделены (86 млн евро).
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