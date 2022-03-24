ВИДЕО | Правительство приняло "историческое решение"

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Ааб сообщил, что правительство приняло ряд решений. Самое важное касается выделения беспрецедентного объема средств на безопасность и оборону. Для усиления общего оборонного потенциала Эстонии были выделены средства из дополнительного бюджета на общую сумму в полмиллиарда евро. В этом году из дополнительного бюджета будет выделено 15 млн евро, остальное — в течение следующих трех лет. Тендеры можно начинать уже сейчас. Не позднее 2025 года Эстония должна обзавестись системами ПВО средней дальности. Ааб назвал это решение историческим и подчеркнул, что мы должны полностью подготовиться к различным сценариям. ”Каков бы не был план агрессора по нападению на нас, мы должны быть готовы”, — сказал министр.

В течение четырех месяцев будет объявлен тендер и план инвестиций. Исходя из этого, будут покрываться расходы. ”Нынешнее решение историческое, с учетом выделения 380 млн евро ранее. Это означает, что на масштабную государственную защиту выделено в общей сложности около миллиарда евро”, — отметил Ааб.

Рийсало в свою очередь отметила, что поток беженцев замедлился, вчера прибыло менее 500 человек. К настоящему моменту в Эстонии осталось 22624 человек. В Таллинне более 80% беженцев, в Тарту и Пярну — по 8% и в Раквере 2% беженцев. Часть людей уже покинули временное жилье. Кто-то нашел новое жилье самостоятельно, кто-то через работодателя. 60 семей остались на более долгое время в отелях.

В Кассу по безработице обратилось 530 человек, 482 зарегистрировались в качестве безработных. Половина их них — в Таллинне и Харьюмаа. В основном, это женщины в возрасте 25-54 лет. Среди беженцев 333 работника сферы здравоохранения, много людей с высшим образованием и специалистов высшего и среднего класса, но есть и, например, работники сферы обслуживания.