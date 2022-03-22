Эстония заблокировала 21 российский сайт. Почему так мало?
Если, например, в Латвии в связи с войной в Украине были заблокированы сотни российских сайтов, то в Эстонии — 21. Как объясняет Департамент защиты прав потребителя и технического надзора (TTJA), решения нельзя принимать в спешке.
”Мониторинг и телеканалов, и интернет-сайтов продолжается. Эти решения, безусловно, нельзя принимать наобум. Они должны быть аргументированными, обоснованными и пропорциональными”, — пояснил представитель ведомства Аап Андреас Ребас. ”Нарушение должно быть явным и установленным. Нельзя говорить о нарушении, если сообщение передается в виде новости или уведомления и если кроме него на портале имеются и уравновешивающие сообщения”.
В Эстонии сайты для блокировки были выбраны в результате совместной работы TTJA и Бюро данных по отмыванию денег. Согласно предписаниям, в сетях эстонских телекоммуникационных компаний больше не будет доступа к 21 сайту, включая lenta.ru, tass.ru и время.tv.
Ранее сообщалось, что латвийский регулятор NEPL, например, только в прошлый четверг заблокировал доступ к 71 российскому сайту, поскольку посчитал, что они, помимо прочего, распространяют агрессивную российскую военную пропаганду и поддержку военному вторжению России в Украину. Полный список заблокированных в Латвии российских сайтов стоит из 411 наименований.
Реагирую на пропогандистский пост, вы повышаете его популярность
Если говорить об Эстонии, то возникает вопрос: а полностью ли не доступен контент заблокированных страниц? Например, в Facebook существуют различные страницы и группы, где продолжается распространение пропагандистской информации. Можно ли что-то сделать с этим на внутригосударственном уровне и если да, то что?
”Что касается социальных сетей, то мы активно сотрудничаем с другими государственными органами над тем, чтобы ограничить проблемный контент и там. В то же время мы хотим подчеркнуть, что пользователи социальных сетей могут сделать это и сами. Если человек заметит в соцсети недопустимый контент, то может внести свой вклад и воспользоваться функцией ”сообщить о нарушении”, которая имеется у всех крупных сетей ", — сказал Ребас.
”О разжигании ненависти также следует сообщать в веб-констеблю. При этом надо понимать, что даже адекватный негативный комментарий на разжигающий рознь контент или распространение поста вместе с опровержением, согласно алгоритмам, повышает популярность и охват самого поста”, — пояснил эксперт.
Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.
Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.