Полный список: Эстония закрыла доступ к 21 российскому сайту

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) и Бюро данных об отмывании денег издали предписание телекоммуникационным предприятиям заблокировать и сделать недоступными для конечных пользователей услуги подключения к интернету следующие сайты, в основном являющиеся новостными порталами:

ntv.ru ren.tv 5-tv.ru 78.ru 1tv.com lenta.ru tass.ru 1tv.com 5-tv.ru ctc.ru domkino.tv domkino-premium.tv muz1.tv vremya.tv telecafe.ru bober.ru kanal-o.ru poehali.tv pobeda.tv katyusha.tv/ru karusel-tv.ru



TTJA и бюро установили, что указанные веб-страницы распространяют военную пропаганду, оправдывают и поддерживают совершение преступления агрессии и разжигают ненависть. Часть из них принадлежит российскому медиа-концерну NMG и Channel One Russia, которым владеет попавший в ЕС под санкции Банк России.

Обязательство по соблюдению предписания действует в течение 12 месяцев.

А вот у наших соседей в Латвии заблокировано разом аж 411 российских сайтов. Среди них, например, есть официальный сайт Кремля. При этом на каждом сайте латвийским пользователям показывают сообщение с объяснением причины блокировки, в Эстонии же просто написано, что страница недоступна.