Полный список: Эстония закрыла доступ к 21 российскому сайту
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) и Бюро данных об отмывании денег издали предписание телекоммуникационным предприятиям заблокировать и сделать недоступными для конечных пользователей услуги подключения к интернету следующие сайты, в основном являющиеся новостными порталами:
- ntv.ru
- ren.tv
- 5-tv.ru
- 78.ru
- 1tv.com
- lenta.ru
- tass.ru
- 1tv.com
- 5-tv.ru
- ctc.ru
- domkino.tv
- domkino-premium.tv
- muz1.tv
- vremya.tv
- telecafe.ru
- bober.ru
- kanal-o.ru
- poehali.tv
- pobeda.tv
- katyusha.tv/ru
- karusel-tv.ru
TTJA и бюро установили, что указанные веб-страницы распространяют военную пропаганду, оправдывают и поддерживают совершение преступления агрессии и разжигают ненависть. Часть из них принадлежит российскому медиа-концерну NMG и Channel One Russia, которым владеет попавший в ЕС под санкции Банк России.
Обязательство по соблюдению предписания действует в течение 12 месяцев.
А вот у наших соседей в Латвии заблокировано разом аж 411 российских сайтов. Среди них, например, есть официальный сайт Кремля. При этом на каждом сайте латвийским пользователям показывают сообщение с объяснением причины блокировки, в Эстонии же просто написано, что страница недоступна.