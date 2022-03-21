Новости Эстонии
21.03.2022, 10:50

Полный список: Эстония закрыла доступ к 21 российскому сайту

 
в Латвии заблокировано 411 сайтов
Kui info asemel on vaid küsimärgid
Kui info asemel on vaid küsimärgid
Foto: Jaanus Lensment
На прошлой неделе эстонским интернет-провайдерам было сказано заблокировать доступ к 21 российскому сайту, которые распространяли пропаганду агрессии в отношении украинского народа. Тем не менее, это не так много, как заблокировано у наших соседей

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) и Бюро данных об отмывании денег издали предписание телекоммуникационным предприятиям заблокировать и сделать недоступными для конечных пользователей услуги подключения к интернету следующие сайты, в основном являющиеся новостными порталами:

  1. ntv.ru
  2. ren.tv
  3. 5-tv.ru
  4. 78.ru
  5. 1tv.com
  6. lenta.ru
  7. tass.ru
  8. 1tv.com
  9. 5-tv.ru
  10. ctc.ru
  11. domkino.tv
  12. domkino-premium.tv
  13. muz1.tv
  14. vremya.tv
  15. telecafe.ru
  16. bober.ru
  17. kanal-o.ru
  18. poehali.tv
  19. pobeda.tv
  20. katyusha.tv/ru
  21. karusel-tv.ru


TTJA и бюро установили, что указанные веб-страницы распространяют военную пропаганду, оправдывают и поддерживают совершение преступления агрессии и разжигают ненависть. Часть из них принадлежит российскому медиа-концерну NMG и Channel One Russia, которым владеет попавший в ЕС под санкции Банк России.

Обязательство по соблюдению предписания действует в течение 12 месяцев.

А вот у наших соседей в Латвии заблокировано разом аж 411 российских сайтов. Среди них, например, есть официальный сайт Кремля. При этом на каждом сайте латвийским пользователям показывают сообщение с объяснением причины блокировки, в Эстонии же просто написано, что страница недоступна.

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