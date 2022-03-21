Нарвитянка старательно выполняла рекомендации, а в это время ее деньги перечислялись мошенникам

Мария: ”Прежде чем я установила вышеназванное приложение, мне пришло на электронную почту несколько писем, отправителем которых значился Google, вернее, его служба поддержки. В этих письмах давались конкретные четкие пояснения пошаговых действий, все было очень как бы профессионально, поэтому я без всяких задних мыслей и выполнила их просьбу — установила это приложение. И далее мы вместе начали сканирование моего телефона. Это проходило следующим образом: она мне говорила, что надо делать, примерно так — давайте откроем такое-то приложение, наша система будет его проверять на безопасность. Постепенно так дошла очередь и до банковских приложений, а у меня их несколько, и мне говорят: ”Ой, что-то здесь у вас не так, давайте попробуем открыть через браузер Google Chrom”. А после этого сказали, что банковские приложения необходимо удалить, и я их удалила”.

Подход к делу был так практически профессионально обставлен, что подозрения у нашей нарвитянки даже и не возникло.

А для этого на мой телефон надо установить особое приложение под названием AnyDesk, которое дает возможность удаленного доступа и позволит провести необходимое сканирование”.

Женщина стала мне объяснять, что через мою электронную почту на мой телефон был занесен вирус для последующей хакерской атаки. И поэтому надо обязательно просканировать все приложения, закачанные на телефон, чтобы выяснить, какое именно из них содержит вирус — и удалить его.

Разговор начала по-английски, с вопроса, на каком языке мне удобнее общаться, а потом мы перешли на русский.

Мария рассказала следующее: ”Все началось с телефонного звонка — звонившая молодая женщина представилась работником компании Google. Номер ее телефона у меня определился, он был эстонский, причем вначале шли шестерки, как это обычно бывает у банков или государственных учреждений.

Восприятие реальной ситуации сильно усложнялось еще и тем, что одновременно с процессом создания электронного кошелька жертве жульничества приходилось продолжать участвовать в ”сканировании” приложений на ее телефоне. Да еще также попутно ее попросили установить антивирус, и запустить параллельную проверку телефона. То есть человеку приходилось одновременно пытаться осуществлять сразу несколько разных операций.

Мария: ”Теперь я понимаю, что мне так просто морочили голову, не давали сконцентрироваться, постоянно переключая внимание”.

Любопытно, что номер карты у Марии псевдоработник Google спрашивала не полностью, а в каком-то странном порядке — то последние три цифры, то первые три, то средние три. Это похоже на специальный психологический трюк для рассеивания внимания жертвы.

И я скачала предложенное приложение, создала электронный кошелек (от revolut). В ходе регистрации выскочил запрос на фото моего удостоверения личности. Я умудрилась сфотографировать свою ID-карту с обеих сторон, и еще внесла свой адрес”.

Мария: ”Затем меня спросили, пересылала ли я по телефону кому-нибудь фото своих документов. Конечно, я часто так делаю, например, когда билеты покупаю или для чего-то еще. И эта женщина мне объясняет, что скорее всего в результате хакерской атаки копии моих документов были взяты другими людьми, и на мое имя где-то был создан электронный кошелек, через который отмывались украденные деньги, и еще мошенники пытались взять кредит на мое имя. И теперь, чтобы эту схему аннулировать, нужно по ней пройти в обратном порядке, то есть создать такое же приложение, такую же электронную карту, электронный кошелек, а мне надо будет только подтверждать эти шаги.

В процессе этого неторопливого, успокаивающего разговора с уточнением множества мелких деталей и каких-то даже не имеющих особого отношения к делу подробностей у моей собеседницы выспросили и пин-коды.

Под конец этого почти двухчасового общения Марии сказали, что сейчас на ее счет придет довольно значительная сумма (более 6 тысяч евро — ред.) — но, мол, не пугайтесь, это будет имитация кредита, потом перебросим деньги в ваш электронный кошелек, и затем все закроем. Это будет просто проверка безопасности ваших будущих финансовых операций.

На самом же деле за то время, пока велась двухчасовая телефонная психологическая обработка, мошенники, используя полученные пин-коды и фотокопии документа, взяли быстрый кредит в реально существующей фирме Bandora, и начали постепенно, по 50 евро, перекачивать полученные деньги со счета нарвитянки в созданный электронный кошелек. А оттуда, поскольку жулики имели к нему удаленный доступ, деньги ушли бы безвозвратно в их карманы. И кредит пришлось бы выплачивать обманутому человеку.

По счастью, повезло



Но, к счастью, конкретно эта нарвская история новой схемы телефонного ”развода” на деньги закончилась для моей собеседницы и ее семьи благополучно.

Мария: ”Очень вовремя домой пришел мой муж, быстро правильно отреагировал на ситуацию и попытался прекратить все это дело, выключив мой телефон. Так как у них был удаленный доступ, поначалу это не сработало, даже не получалось сбросить их звонок — когда мы отключались, они сразу же звонили и сами же отвечали на звонок. Тогда муж просто выдернул симкарту, и только тогда связь прервалась. Мы тут же позвонили в банк, чтобы заблокировать мой счет, заблокировали все сертификаты моей ID-карты”.

По мнению Марии, им очень повезло. ”На следующий день мы полностью все обновили — заменили симкарту, сделали новую учетную запись Smart ID, восстановили электронную почту, — рассказала она. — И тогда обнаружили письмо от приложения revolut о том, что они заметили какую-то подозрительную активность в вашем электронном кошельке и поэтому временно блокировали все действия”.