Владелец скандального Mem Cafe избежал наказания: доказательства оказались противоречивыми

На дворе стояло 5 января, когда нанятый Департаментом здоровья охранник занимался своей работой - перед ним в те дни стояла задача не допустить в кафе клиентов коронаактивиста Элвиса Брауэра.

К Брауэру однако пожаловал его друг Марко Тартес. Для того, чтобы друг смог попасть внутрь заведения, владельцу кафе пришлось оттолкнуть охранника в сторону. Охранник сообщил о случившемся в полицию и рассказал, что Брауэр и Тартес нанесли ему телесные повреждения и причинили боль. Куртка потерпевшего также оказалась разорванной. В результате случившегося было начато уголовное производство.

Прокурор окружной прокуратуры Эве Соостар сказала, что уголовное производство было начато для проверки обстоятельств инцидента. На прошлой неделе прокуратура, однако, расследование завершила."Собранные в ходе расследования доказательства не позволили выдвинуть обвинение в отношении кого-либо", - пояснила Соостар.

В ходе расследования было установлено, что между подозреваемым и потерпевшим произошла ссора, но не было найдено однозначных доказательств применения физического насилия.

"Собранные доказательства оказались противоречивыми, и отсутствовала возможность для устранения этих противоречий, в связи с чем все неустраненные противоречия нужно трактовать в пользу подозреваемого", - сказала Соостар. Следователь разъяснил пострадавшему причину вынесенного решения.

Брауэр ранее рассказал, что в действительности охранник толкнул ребенка компаньона Брауэра, который хотел зайти в кафе покушать. "Охранник толкнул ребенка и потребовал ученический билет или справку о рождении (чтобы доказать, что в кафе находится его родитель - прим. ред.) или что-то подобное", - сказал мужчина. "Отец заблокировал охранника для того, чтобы его ребенок мог зайти. Возникла небольшая потасовка", - рассказал владелец кафе.

Подробнее о произошедней 5-ого января у Mem Cafe потасовке можно прочитать тут.