Lidl предлагает рабочие места украинским беженцам

Информацию о предложениях Lidl можно получить в Украинском культурном центре и в Кассе по безработице, а подавать заявление — через портал CV Keskus, где объявление о работе опубликованы на украинском языке.

Кандидаты должны владеть на уровне общения английским или русским языком.

Все новые работники пройдут полное обучение. Граждане Украины будут получать равную с местными работниками зарплату, которая выше, чем средняя по сектору. На них будет распространяться с первого рабочего дня и медицинская страховка, сообщила компания.

В кадровую службу уже поступили первые заявления, которые показывают, что интерес к работе в Lidl велик.

"На первых порах, в период привыкания, в рабочих обязанностях новых работников не будет непосредственных контактов с покупателями. В сотрудничестве с Кассой по безработице мы предложим вскоре новым работникам возможность приступить у изучению эстонского языка", — сказала начальник отдела персонала Lidl Eesti Лийна Киппасто.