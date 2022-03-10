Начальник отдела Нарвской горуправы признан подозреваемым по уголовному делу

"Согласно подозрениям, полномочия были нарушены в связи с проведенным в Нарве в прошлом году тендером. Уголовное дело находится в начальной стадии, поэтому в данный момент нет возможности детально описать суть подозрений", — сообщили Delfi в прокуратуре.

Ход дальнейшего расследования покажет, подтвердятся ли подозрения или нет.