10.03.2022, 18:54
Начальник отдела Нарвской горуправы признан подозреваемым по уголовному делу(3)
ФОТО: Tiit Blaat
Сегодня начальник одного из отделов Нарвской горуправы и еще два других лица были признаны подозреваемыми в нарушении пределов своих полномочий.
Для сбора доказательств по уголовному делу в ряде мест были произведены обыски, сообщила прокуратура.
"Согласно подозрениям, полномочия были нарушены в связи с проведенным в Нарве в прошлом году тендером. Уголовное дело находится в начальной стадии, поэтому в данный момент нет возможности детально описать суть подозрений", — сообщили Delfi в прокуратуре.
Ход дальнейшего расследования покажет, подтвердятся ли подозрения или нет.
Об аресте подозреваемых прокуратура не ходатайствует.
Газета Põhjarannik сообщила, что произошедшее касается нарвского Департамента городского хозяйства, которым с 12 февраля руководит Наталья Шибалова, в 2011-2013 годах она занимала пост вице-мэра и короткое время исполняла обязанности мэра.