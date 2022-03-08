Беженцев беспокоит требование к владению эстонским. Глава Языкового департамента дал разъяснение

"Есть надежда, что уже послезавтра люди смогут получить эти первые виды на жительство, в этом случае они смогут работать на стандартных условиях. Тогда будут действовать обычные требования, то есть, минимальная зарплата по Эстонии", — пояснила начальник отдела обслуживания Кассы по безработице Катрин Лийваметс.

Беженцев беспокоит требование к владению эстонским языком. Гендиректор Языкового департамента объяснил, что предприятия могут брать на работу людей без знания эстонского, но обязаны обеспечить корректное обслуживание клиентов: например, если в торговом зале находится работник, который не говорит по-эстонски, другие должны ему помочь.

"Работодатели могли бы подготовить для них списки со словарным запасом для их сферы деятельности. Например, выражения вежливости и ту терминологию, которая нужна на этом предприятии. Где-то от 20 до 100 слов. И при необходимости помогать им", — сказал генеральный директор Языкового департамента Ильмар Томуск.

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