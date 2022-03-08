Прием украинских беженцев в Эстонии с завтрашнего дня будет упрощен

"Наша задача — помочь людям, которые приехали сюда, спасаясь от путинской войны, как можно легче устроиться в этих новых временных жизненных условиях", — сказала премьер-министр Кая Каллас. По ее словам, сегодняшнее решение правительства поможет сократить бюрократические проволочки для и без того травмированных украинских беженцев. "Большинство беженцев, прибывающих в Эстонию, — это женщины и дети. Важно, чтобы взрослые как можно скорее нашли работу, а дети могли пойти в школу или детский сад. Также это позволит им легче и быстрее освоиться в Эстонии".

Временная защита будет предоставлена бежавшим в Эстонию лицам, проживавшим в Украине до начавшихся 24 февраля широкомасштабных военных действий. Она будет распространяться на граждан Украины, а также на лиц без гражданства, имеющих постоянный вид на жительство в Украине, и граждан третьих стран, которые не могут вернуться на родину из-за обстоятельств, связанных с угрозой для жизни. Защита также будет распространяться и на семью беженца. Человек, бежавший от войны в Украине, может ходатайствовать о предоставлении временной защиты сроком на один год, а затем продлевать ее.