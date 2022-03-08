Прием украинских беженцев в Эстонии с завтрашнего дня будет упрощен
"Наша задача — помочь людям, которые приехали сюда, спасаясь от путинской войны, как можно легче устроиться в этих новых временных жизненных условиях", — сказала премьер-министр Кая Каллас. По ее словам, сегодняшнее решение правительства поможет сократить бюрократические проволочки для и без того травмированных украинских беженцев. "Большинство беженцев, прибывающих в Эстонию, — это женщины и дети. Важно, чтобы взрослые как можно скорее нашли работу, а дети могли пойти в школу или детский сад. Также это позволит им легче и быстрее освоиться в Эстонии".
Временная защита будет предоставлена бежавшим в Эстонию лицам, проживавшим в Украине до начавшихся 24 февраля широкомасштабных военных действий. Она будет распространяться на граждан Украины, а также на лиц без гражданства, имеющих постоянный вид на жительство в Украине, и граждан третьих стран, которые не могут вернуться на родину из-за обстоятельств, связанных с угрозой для жизни. Защита также будет распространяться и на семью беженца. Человек, бежавший от войны в Украине, может ходатайствовать о предоставлении временной защиты сроком на один год, а затем продлевать ее.
Департамент социального страхования в сотрудничестве с местными органами власти и различными организациями, а также родственниками беженцев будет предоставлять им питание и жилье. На лиц, находящихся под временной защитой, распространяется медицинское страхование, что означает гарантированный доступ к медицинским услугам и лекарствам и медицинским осмотрам. У людей есть право работать в Эстонии, а детям гарантирован доступ к начальному и общему образованию. На беженцев распространяется возможность получать прожиточный минимум, о котором можно ходатайствовать в местные органы власти. Они также имеют право на иную финансовую поддержку, например, на семейные пособия. Все нуждающиеся имеют право получать основную социальную помощь, предоставляемую местными органами власти. Также беженцы могут воспользоваться бесплатными программами по адаптации и изучению языка.
Министр внутренних дел Кристиан Яани заявил, что Европейский Союз действует быстро и едино, помогая беженцам в вызванном Кремлем кризисе в Украине. "В результате мы впервые следуем директиве о временной защите. Она позволит нам предоставить украинцам чувство безопасности и социальные гарантии, обеспечить доступ к образованию, рынку труда и социальной защите".
На встрече 3 марта министры внутренних дел стран Евросоюза решили активировать Директиву о временной защите для предоставления упрощенного вида на жительство украинским беженцам.
С 27 февраля в Эстонию в поисках временного убежища прибыло более 7 000 украинцев. Многие беженцы останавливаются у родственников или знакомых. Большинство беженцев — женщины и дети. На сегодняшний день в Эстонию прибыло 2 610 детей.
Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.
Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.