Подтверждено: граждане РФ и Беларуси не смогут поступить в Тартуский университет

"Действительно, вчера, 7 марта, сенат Тартуского университета собрался в экстренном порядке, чтобы, исходя из происходящих в Украине военных действий, обсудить возможности университета по оказанию помощи Украине и согласовать возможные изменения в правовых актах, регулирующих организацию обучения", — сообщила RusDelfi руководитель отдела маркетинга и коммуникаций ТУ Вийвика Эльянд-Кярп.

Сенат решил, что в 2022/2023 учебном году в университет не смогут поступить граждане Российской Федерации или Беларуси, не имеющие вида на жительство в какой-либо стране ЕС и долгосрочной визы и не являющиеся уже действующими студентами. То есть, по словам представителя вуза, это никоим образом не касается граждан России, проживающих в Эстонии.

"Подчеркиваю, что решение касается только приема новых студентов. Все студенты, уже зачисленные в Тартуский университет, считаются членами университетской семьи. Выданные им виды на жительство действительны, и об их аннулировании вопрос не поднимался", — заверила Эльянд-Кярп.

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