07.03.2022, 16:48
Абитуриенты из России и Беларуси не смогут поступить в Тартуский университет
Согласно имеющейся у Delfi информации, в 2022/2023 учебном году поступать на учебу в Тартуский университет не смогут граждане Российской Федерации или Беларуси, у которых нет вида на жительство в какой-либо стране Евросоюза или долгосрочной визы, а также те, кто сейчас не учится в Эстонии.
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