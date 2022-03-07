Новости Эстонии
07.03.2022, 16:48

Абитуриенты из России и Беларуси не смогут поступить в Тартуский университет

 
Tartu
Tartu
Foto: Argo Ingver

По данным Delfi, в этом году в Тартуском университете будет ограничен прием документов на поступление для граждан РФ и Беларуси.

Согласно имеющейся у Delfi информации, в 2022/2023 учебном году поступать на учебу в Тартуский университет не смогут граждане Российской Федерации или Беларуси, у которых нет вида на жительство в какой-либо стране Евросоюза или долгосрочной визы, а также те, кто сейчас не учится в Эстонии.

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