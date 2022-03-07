Абитуриенты из России и Беларуси не смогут поступить в Тартуский университет

Согласно имеющейся у Delfi информации, в 2022/2023 учебном году поступать на учебу в Тартуский университет не смогут граждане Российской Федерации или Беларуси, у которых нет вида на жительство в какой-либо стране Евросоюза или долгосрочной визы, а также те, кто сейчас не учится в Эстонии.