БОЛЬШАЯ ПОКУПАТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА | Сколько стоят в Lidl наиболее популярные продукты? Что продается особо дешево?

Открытие магазинов новой торговой сети вызвало в первый день большой покупательский ажиотаж. Издание Ärileht побывало в новом магазине и составило обзор покупательской корзины.

Обращает на себя внимание дешевая морковь (0,38 евро за кг), огурцы продаются по 0,99 евро (обычная цена 2,98), бананы — по 0,39 (обычная цена 0,98).

Вообще в магазине сейчас много товаров по цене ниже евро. Например пачка с 40 пакетиками зеленого чая стоит в ласнамяэском Lidl 0,65 евро.

Откуда товар?

Составляя покупательскую корзину, сотрудники Ärileht отметили, что зарубежные продукты в магазине прибыли из самых разных мест: огурцы — из Испании, яйца — из Латвии…

Как отметил в разговоре с журналистами председатель правиления Lidl Eesti Якоб Джосефссон, в действительности сейчас в их магазинах значительно меньший выбор, чем в других сетях, а поставщиков из Эстонии на данный момент всего семь.

"Это часть модели нашего предприятия: начинать с небольшого ассортимента и шаг за шагом его расширять", — сказал Джосефссон и привел в пример открытые в 2016 году магазины в Литве: там к сегодняшнему дню довели число местных поставщиков до 80. Джосефссон заверил, что в будущем Lidl станет для эстонских производителей более крупным рынком.

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