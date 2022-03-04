ВИДЕО | Генерал-майор Пальм об атаке на АЭС: явная глупость. Видимо, у России все ходы закончились

"Это явная глупость, но она показывает, что их (Россию — ред.) не заботит ни жизни собственных солдат, ни жизни гражданских, ни ядерная катастрофа", — сказал Пальм в интрвью Delfi после сегодняшней пресс-конференции в Минобороны.

Пальм также находит, что атака на Запорожье может быть знаком того, что у России все ходы закончились. "Западные санкции сильно повлияли на Россию и продолжат оказывать влияние. Они решили сделать ответный ход", — сказал Пальм. Он также еще раз отметил, что атака АЭС — крайне глупый и пренебрежительный шаг.

Как уже сообщалось, в ночь на пятницу российские войска атаковали Запорожскую АЭС. Подробнее читайте здесь.

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