Мэр Энергодара: бои в районе Запорожской АЭС прекратились. Пожар на АЭС ликвидирован

По сообщениям украинских служб, обстрелы вызвали пожар на третьем, четвертом и пятом этажах административного учебно-тренировочного корпуса.

К утру спасатели ГСЧС Украины остановили распространение огня, и он был локализован на площади 2 тыс. кв. метров, а к 6:20 утра по местному времени ликвидирован.

Ранее Дмитрий Орлов сообщил, что по зданиям и блокам находящейся рядом Запорожской АЭС в пятницу ночью велся непрерывный обстрел, в результате чего на крупнейшей в Европе атомной электростанция начался пожар. По его словам, на АЭС есть раненые.

В четверг Дмитрий Орлов сообщал об интенсивных боях на окраине Энергодара: российские танки попытались войти в город и взять под свой контроль АЭС, однако, как сообщается, ее работники и местные жители в среду собрались у АЭС и на прилегающих к ней дорогах, чтобы перекрыть путь российским частям.

Один из сотрудников Запорожской атомной электростанции ночью записал видеообращение в телеграм-канале ЗАЭС, в котором также сообщил, что российские войска вели огонь по АЭС.

"Внимание! Техника Российской Федерации ведет огонь по Запорожской АЭС. Существует реальная угроза ядерной опасности на крупнейшей ядерной электростанции Европы. Требуем прекратить огонь из тяжелой техники по Запорожской АЭС!" — заявил он.

"Российская армия обстреливает со всех сторон Запорожскую АЭС, крупнейшую атомную электростанцию в Европе", — написал в "Твиттере" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Огонь уже вспыхнул. Если он взорвется, это будет в 10 раз больше Чернобыля. Россия должна НЕМЕДЛЕННО прекратить огонь, допустить пожарных, установить зону безопасности", — призвал глава украинского МИДа.

Как сообщается, из-за обстрелов пожарные не могли начать ликвидацию возгорания, возникшего в административном учебно-тренировочном корпусе за территорией станции.

Около четырех ночи пресс-секретарь Запорожской АЭС Андрий Туз сообщил Русской службе Би-би-си, что обстрелы прекратились, но ситуация крайне неопределенная.

"Чрезвычайно серьезные последствия"