Юри Ратас: без добычи сланца Эстония бы не справилась с кризисом самостоятельно

"Эта зима показала нам всем, насколько для нас важны энергосбережение и энергополитика. Важно, чтобы мы продолжали пользоваться сланцем следующие 20 лет. Мы все понимаем, если бы сланец не будет добывался, о чем идут разговоры, то эстонское государство не справится по энергетической политике самостоятельно" — сказал Ратас. На вопрос о том, продолжит ли сланцевая энергетика существовать еще 20 лет, политик ответил, что сейчас нет оснований полагать, что это может поменяться. "Даже в коалиционном договоре указано, что до 2040 года будет продолжаться использование сланца" — подчеркнул он.