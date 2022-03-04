Юри Ратас: без добычи сланца Эстония бы не справилась с кризисом самостоятельно
Сегодня спикер Рийгикогу Юри Ратас побывал в Нарве, посетил электростанцию и ответил на вопросы журналистов о перспективах, которые ждут энергетику Эстонии.
"Эта зима показала нам всем, насколько для нас важны энергосбережение и энергополитика. Важно, чтобы мы продолжали пользоваться сланцем следующие 20 лет. Мы все понимаем, если бы сланец не будет добывался, о чем идут разговоры, то эстонское государство не справится по энергетической политике самостоятельно" — сказал Ратас. На вопрос о том, продолжит ли сланцевая энергетика существовать еще 20 лет, политик ответил, что сейчас нет оснований полагать, что это может поменяться. "Даже в коалиционном договоре указано, что до 2040 года будет продолжаться использование сланца" — подчеркнул он.
Ратас также поделился своими мыслями о перспективах эстонской энергетики.
"Я надеюсь, что маслозавод будет готов и начнет работать в 2024 году. Уже сейчас там ежедневно работают порядка 100 человек, которые получают доход. Я поблагодарил руководство Eesti Energia и профсоюз, что они договорились на следующий год, это очень важно. И, конечно, подчеркнул в разговоре, чтобы Eesti Energia гарантировала к маю резервные мощности как минимум на 1000 мегаватт, это бы сыграло огромную роль в помощи энергоснабжению всей Эстонии".