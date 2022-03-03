ВИДЕО | Правительство рассказало о новых решениях и поддержало русскоязычных жителей Эстонии
Смотрите запись прямой трансляции с синхронным переводом на русский язык!
”Происходящее в Украине ужасно. Российские войска бомбят детские сады, больницы, жилые дома. Руководители России стали военными преступниками, сама страна стала изгоем, которого мы должны изолировать экономически и политически”, — начала Каллас.
Она сказала, что даже те страны, которые ранее поддерживали Россию, уже этого не делают. РФ надо исключить из Совета Безопасности ООН, и работа в этом направлении ведется.
Эстония поддерживает Украину в разных форматах и продолжит делать это. Украина — часть европейского культурного пространства. Правительство Эстонии считает важным, чтобы ЕС поддержал Украину на пути вступления в союз.
Каллас сообщила, что сегодня было решено установить пограничный контроль на границе Эстония-Латвия. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.
Премьер подчеркнула, что прямой военной угрозы для Эстонии нет. НАТО будет защищать каждый километр своей территории, что подтверждено и союзниками.
Каллас отметила, что при всем ужасе происходящего нельзя ставить знак равенства между нашим русским обществом и этой войной.
”Надо избегать конфликтов на национальной почве, поскольку это не война русских против украинцев, а решения одного человека, которые привели к таким ужасным событиям. Надо это иметь в виду”, — подчеркнула глава правительства.
Правительство решило запретить эстоноземельцам примыкать к военным формированиям РФ и Беларуси. В постановлении указано, что если гражданство Эстонии было получено не по рождению, то человек может быть его лишен, если отправится на военную службу без разрешения ЭР. Если речь идет о виде на жительство, то его тоже можно аннулировать.
Что касается тех, кто хочет присоединиться к украинской армии, то, по словам Каллас, такие люди больше нужны здесь, в Эстонии, с целью ее защиты. Кроме того, следует иметь в виду, что возможности оказания эстоноземельцам помощи в Украине сейчас сильно ограничены.
Министр Ааб подчеркнул в свою очередь, что проживающих в Эстонии на законных основаниях граждан РФ вида на жительства лишать никто не собирается. Такой вопрос не обсуждается. Это точно, заверил Ааб.
"Российское посольство пытается протолкнуть российскую повестку, что гражданам России здесь может быть опасно жить. Подчеркиваю, что никакой опасности для жителей Эстонии нет. Дискриминации или притеснения мы не допустим”, — пообещал министр.
Лаури также призвала не притеснять русскоязычных жителей Эстонии. ”Люди, которые живут среди нас и говорят по-русски — это не путинисты”, — подчеркнула она и напомнила, что разжигание розни на национальной почве не только бесчеловечно, но и незаконно.
Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.
Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.