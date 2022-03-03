На границе Эстонии и Латвии временно введен пограничный контроль

Министр внутренних дел Кристиан Яани сообщил, что оказание помощи украинским беженцам начнется уже на временным контрольных пунктах на границе. "Контроль может отнять немного больше времени, и мы приносим за это извинения. Нашей целью ни в коем случае не является демонстрация неуважения к гражданам Украины. Наоборот, благодаря этому мы получим лучший обзор о прибывших, сможем уже на границе предоставить им необходимую информацию, направить их к первичным службам оказания помощи. Мы много сделали за последние несколько недель, чтобы приезжающие к нам украинцы чувствовали себя здесь желанными и в безопасности", — сказал Яани.