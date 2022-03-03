На границе Эстонии и Латвии временно введен пограничный контроль
Министр внутренних дел Кристиан Яани сообщил, что оказание помощи украинским беженцам начнется уже на временным контрольных пунктах на границе. "Контроль может отнять немного больше времени, и мы приносим за это извинения. Нашей целью ни в коем случае не является демонстрация неуважения к гражданам Украины. Наоборот, благодаря этому мы получим лучший обзор о прибывших, сможем уже на границе предоставить им необходимую информацию, направить их к первичным службам оказания помощи. Мы много сделали за последние несколько недель, чтобы приезжающие к нам украинцы чувствовали себя здесь желанными и в безопасности", — сказал Яани.
Министр добавил, что постановление правительства в равной степени распространяется на граждан Украины и членов их семей. "Здесь важно подчеркнуть, что членами семьи, исходя из закона, считаются супруги и родственников по восходящей и нисходящей линиям — родители и дети — , независимо от их гражданства".
Контроль будет восстановлен на четырех временных контрольно-пропускных пунктах (трех в Валге и одном в Икла). Согласно первоначальному плану, на десятидневный период. Граждане Эстонии и Европейского Союза также должны быть готовы показать удостоверение личности.
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