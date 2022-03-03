Новости Эстонии
03.03.2022, 10:58

На границе Эстонии и Латвии временно введен пограничный контроль

 
Valga 3. piiripunkti piirivalve
Valga 3. piiripunkti piirivalve
Foto: Argo Ingver

Постановлением правительства республики сегодня после полудня начинает действовать временный пограничный контроль на границе Эстонии и Латвии, цель которого более гладко организовать прибытие в страну и первый контакт со страной бегущих от войны из Украины людей.

Министр внутренних дел Кристиан Яани сообщил, что оказание помощи украинским беженцам начнется уже на временным контрольных пунктах на границе. "Контроль может отнять немного больше времени, и мы приносим за это извинения. Нашей целью ни в коем случае не является демонстрация неуважения к гражданам Украины. Наоборот, благодаря этому мы получим лучший обзор о прибывших, сможем уже на границе предоставить им необходимую информацию, направить их к первичным службам оказания помощи. Мы много сделали за последние несколько недель, чтобы приезжающие к нам украинцы чувствовали себя здесь желанными и в безопасности", — сказал Яани.

Министр добавил, что постановление правительства в равной степени распространяется на граждан Украины и членов их семей. "Здесь важно подчеркнуть, что членами семьи, исходя из закона, считаются супруги и родственников по восходящей и нисходящей линиям — родители и дети — , независимо от их гражданства".

Контроль будет восстановлен на четырех временных контрольно-пропускных пунктах (трех в Валге и одном в Икла). Согласно первоначальному плану, на десятидневный период. Граждане Эстонии и Европейского Союза также должны быть готовы показать удостоверение личности.

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