Центр тревоги: звонили из Нарвы и спрашивали — защищена ли граница и где бомбоубежища

Многие звонящие очень беспокоятся за своих близких в Украине. С ними не удается выйти на контакт или родственники-друзья не могут покинуть страну. Звонящие в шоке, испуге и непонимании, что происходит.

Янек Муракас из Центра тревоги объясняет в газете Eesti Päevaleht, что абсолютно полной информации нет и у операторов линии 1247, да и вообще информации всегда бывает недостаточно. Он заверяет, что операторы делают всё возможное, чтобы собрать необходимую информацию.

Муракас привел пару примеров.

Позвонил один эстонский работодатель, у которого работает несколько украинцев. Он спросил, что нужно сделать, чтобы в Эстонию приехали из Украины члены семей его работников. Были и другие разговоры, когда работодателями выясняли, как можно способствовать тому, чтобы работающие у них украинцы могли бы при желании вернуться домой, чтобы сражаться с врагом. При этом никакой личной выгоды никто из работодателей не искал.

Одному оператору пришлось отвечать ночью на звонок живущего в Эстонии гражданина России, которого беспокоило — будут ли вводится какие-либо санкции в отношении живущих в Эстонии граждан РФ. Он также выразил недовольство вторжением России в Украину.

Оператору запомнился еще один ночной звонок. Звонил говорящий по-русски нарвитянин, который опасается возможного нападения России на нашу восточную границу и выяснял, что он должен делать при звуках первых выстрелов. Готова ли Нарва? Есть ли бомбоубежища? Даст ли сирена знать, что нужно прятаться? Оператор отметил, что Эстонии в данный момент прямой угрозы нет, вопросами занимаются соответствующие ведомства, планы на разные случаи имеются. Чего должен сделать сам человек — это создать себе кризисный запас. Мужчина успокоился.

В тревожные времена у людей очень много страхов, подчас им на самом деле нужна психологическая помощь. Сейчас самое важное — чтобы никто не оставался со своим беспокойством и вопросами один.