Председатель конгресса украинцев Эстонии: Путин показал себя террористом, это стало ясно всему миру
Председатель конгресса украинцев Эстонии Вира Конык рассказала в интервью RusDelfi о том, ожидаются ли беженцы из Украины в Эстонии и как эстонцы могут помочь украинцам.
Как вы считаете, какие шаги могут сделать европейские страны для поддержки Украины? Например, Эстония.
Эстония уже помогает с самого начала. Например, оружием она уже помогла — оно было куплено. Есть проекты гуманитарной помощи от Министерства иностранных дел Эстонии, которые реализуются еще с 2014 года. Кстати, наш Центр украинской культура был выбран одним из партнеров, ведь мало деньги выделить, их еще и распределить нужно как надо.
Также в эти кризисные времена практически не прекращаются визиты официальных лиц и депутатов. Например, в понедельник президент Эстонии посещал Украину, это очень важно.
Страны ЕС должны сделать все, чтобы остановить Путина, ведь речь идет не только об Украине. Любая страна, особенно из постсоветского пространства, может оказаться в подобном положении. Провокации уже есть, например, в украинской церкви были брошены листовки. Сейчас от общественности тоже многое зависит. Если дружно встать, то можно остановить все это.
Сейчас не 2014 год, когда случился захват Крыма и оккупация нескольких областей. Это было неожиданностью для всех, как для Европы, так и для украинского общества, которое не было готово воевать с Россией. Но сейчас совершенно другая ситуация, Путин показал себя террористом, это стало ясно всему миру. Именно поэтому идет такая беспрецедентная поддержка — оборонительным оружием, мы получаем финансовую и гуманитарную помощь. Наиболее же ощутимыми будут экономические санкции. Причем их первый транш, я думаю, не очень подействует на Путина. Нужны более жесткие санкции, только тогда он не пойдет дальше, я считаю.
Украинская армия — сильнейшая армия в Европе сейчас, она хорошо вооружена и очень мотивирована, ведь она защищает свою землю. Общество проснулось. Хоть война длится с 2014 года, но горячая ее фаза в свое время прошла, было латентное состояние, общество подустало. Но сейчас же оно мобилизовалось, говорят, что в оружейных магазинах раскупили все оружие. Очередь теперь не за гречкой, а за оружием. А что делать? Будем защищать свои земли.
Ожидаются ли беженцы в Эстонии?
Эстония готовится к наплыву беженцев. Польша вот вообще заявила, что готова принять миллион беженцев. Эстония, конечно, не может такое количество принять, но сейчас местное общество готовят к возможному приему беженцев. Люди звонят, кто-то хочет приехать сюда и перевезти свою семью, кому-то наоборот, нужно выехать — есть такие, кто приехал сюда как туристы, а обратно улететь не могут, так как воздушное пространство над Украиной закрыто. Поэтому сейчас мы договариваемся с перевозчиками, посольством. Сейчас самое главное будет — решить вопрос с людьми, отправить и принять. Сейчас мы контактируем с госорганами Эстонии, чтобы решить эти вопросы комплексно. Ведь не известно, как ситуация обернется, если это все затянется, то детей нужно будет в школу определять, а взрослым помогать с поиском работы. Если говорить в цифрах, то к нам обращаются десятки украинцев.
Есть и такие, кто приехал сюда на работу, но хочет вернуться и начать воевать за страну. Наблюдается очень большой подъем эмоциональный у людей, решимость отстоять свою страну. Говорю без пафоса, это действительно так. Многие выходят на улицы, я говорю даже не об организованных акциях. Просто люди выходят к посольству, стоят, хотят в такое ужасное время быть вместе, поддерживать друг друга. Такого ведь никто не ожидал, думали, что это все локально будет. Но чтобы вот так, с применением авиации…
Как простые эстонцы могут помочь украинскому народу?
Пожертвовать средства на помощь украинцам можно через платформу Ukrainaheaks или через Красный Крест.
Кто такой настоящий украинец? В какой момент человек, приезжающий туда жить, например, становится украинцем?
То, что написано в паспорте — это всего лишь гражданство. Я, например, живу в Эстонии, у меня эстонское гражданство. Я люблю Эстонию и эстонский народ, чту эту землю и ее традиции. Однако я не могу себя считать эстонкой. Я — все равно украинка. Я думаю, это менталитет, язык, связь с историей и предками. Те, кто переезжают на Украину будут, я надеюсь, тоже любить эту землю, чтить традиции и учить язык, но я думаю, этот человек не будет внутренне чувствовать себя именно украинцем.
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