Председатель конгресса украинцев Эстонии: Путин показал себя террористом, это стало ясно всему миру

Украинская армия — сильнейшая армия в Европе сейчас, она хорошо вооружена и очень мотивирована, ведь она защищает свою землю. Общество проснулось. Хоть война длится с 2014 года, но горячая ее фаза в свое время прошла, было латентное состояние, общество подустало. Но сейчас же оно мобилизовалось, говорят, что в оружейных магазинах раскупили все оружие. Очередь теперь не за гречкой, а за оружием . А что делать? Будем защищать свои земли.

Сейчас не 2014 год, когда случился захват Крыма и оккупация нескольких областей. Это было неожиданностью для всех, как для Европы, так и для украинского общества, которое не было готово воевать с Россией. Но сейчас совершенно другая ситуация, Путин показал себя террористом, это стало ясно всему миру. Именно поэтому идет такая беспрецедентная поддержка — оборонительным оружием, мы получаем финансовую и гуманитарную помощь. Наиболее же ощутимыми будут экономические санкции. Причем их первый транш, я думаю, не очень подействует на Путина. Нужны более жесткие санкции, только тогда он не пойдет дальше, я считаю.

Страны ЕС должны сделать все, чтобы остановить Путина, ведь речь идет не только об Украине. Любая страна, особенно из постсоветского пространства, может оказаться в подобном положении. Провокации уже есть, например, в украинской церкви были брошены листовки . Сейчас от общественности тоже многое зависит. Если дружно встать, то можно остановить все это.

Также в эти кризисные времена практически не прекращаются визиты официальных лиц и депутатов. Например, в понедельник президент Эстонии посещал Украину, это очень важно.

Эстония уже помогает с самого начала. Например, оружием она уже помогла — оно было куплено. Есть проекты гуманитарной помощи от Министерства иностранных дел Эстонии, которые реализуются еще с 2014 года. Кстати, наш Центр украинской культура был выбран одним из партнеров, ведь мало деньги выделить, их еще и распределить нужно как надо.

Ожидаются ли беженцы в Эстонии?

Эстония готовится к наплыву беженцев. Польша вот вообще заявила, что готова принять миллион беженцев. Эстония, конечно, не может такое количество принять, но сейчас местное общество готовят к возможному приему беженцев. Люди звонят, кто-то хочет приехать сюда и перевезти свою семью, кому-то наоборот, нужно выехать — есть такие, кто приехал сюда как туристы, а обратно улететь не могут, так как воздушное пространство над Украиной закрыто. Поэтому сейчас мы договариваемся с перевозчиками, посольством. Сейчас самое главное будет — решить вопрос с людьми, отправить и принять. Сейчас мы контактируем с госорганами Эстонии, чтобы решить эти вопросы комплексно. Ведь не известно, как ситуация обернется, если это все затянется, то детей нужно будет в школу определять, а взрослым помогать с поиском работы. Если говорить в цифрах, то к нам обращаются десятки украинцев.

Есть и такие, кто приехал сюда на работу, но хочет вернуться и начать воевать за страну. Наблюдается очень большой подъем эмоциональный у людей, решимость отстоять свою страну. Говорю без пафоса, это действительно так. Многие выходят на улицы, я говорю даже не об организованных акциях. Просто люди выходят к посольству, стоят, хотят в такое ужасное время быть вместе, поддерживать друг друга. Такого ведь никто не ожидал, думали, что это все локально будет. Но чтобы вот так, с применением авиации…

Как простые эстонцы могут помочь украинскому народу?

Пожертвовать средства на помощь украинцам можно через платформу Ukrainaheaks или через Красный Крест.

Кто такой настоящий украинец? В какой момент человек, приезжающий туда жить, например, становится украинцем?

То, что написано в паспорте — это всего лишь гражданство. Я, например, живу в Эстонии, у меня эстонское гражданство. Я люблю Эстонию и эстонский народ, чту эту землю и ее традиции. Однако я не могу себя считать эстонкой. Я — все равно украинка. Я думаю, это менталитет, язык, связь с историей и предками. Те, кто переезжают на Украину будут, я надеюсь, тоже любить эту землю, чтить традиции и учить язык, но я думаю, этот человек не будет внутренне чувствовать себя именно украинцем.

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