Шелковская, выступающая за восстановление Советского Союза, показывает, какие средства готова для этого использовать
Шелковская, выступающая за восстановление Советского Союза, показывает, какие средства готова для этого использовать
Foto: vk.com
Новости Эстонии
23.02.2022, 19:32

ФОТО И ВИДЕО | "Туристка из Питера" разбросала пропутинские листовки в таллиннской церкви

 
мечтает вернуть СССР
В минувшие выходные в Таллинн из России прибыла представительница организации, стремящейся к восстановлению Советского Союза, чтобы спровоцировать здешнюю украинскую общину.
Хольгер Роонемаа

Воскресенье, 20 февраля. Это день, когда украинцы поминают своих соотечественников, известных как небесная сотня. Это мужчины и женщины, которые погибли на Майдане в центре Киева в 2014 году, когда президент страны Виктор Янукович приказал спецназу открыть огонь по протестующим.

Если бы вы подошли в этот день к церкви на Laboratooriumi в Старом городе, то нашли бы листовки, превозносящие Владимира Путина и отмечающие дату аннексии Крыма. А теперь представьте, что на вашем месте оказались предствители украинской общины.

RusDelfi
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