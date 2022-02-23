ФОТО И ВИДЕО | "Туристка из Питера" разбросала пропутинские листовки в таллиннской церкви

Воскресенье, 20 февраля. Это день, когда украинцы поминают своих соотечественников, известных как небесная сотня. Это мужчины и женщины, которые погибли на Майдане в центре Киева в 2014 году, когда президент страны Виктор Янукович приказал спецназу открыть огонь по протестующим.

Если бы вы подошли в этот день к церкви на Laboratooriumi в Старом городе, то нашли бы листовки, превозносящие Владимира Путина и отмечающие дату аннексии Крыма. А теперь представьте, что на вашем месте оказались предствители украинской общины.