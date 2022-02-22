Террас: Путин не хочет войти в историю как царь, потерявший важную часть русского культурного пространства

"Если послушать оголтелую речь Путина (телеобращение к нации 21 февраля — ред.), то признание самопровозглашенных республик [на востоке Украины] — часть плана, но это объявление войны независимому украинскому государству. Этого можно было ожидать, потому что были признаки, что все так просто не разрешится, и дипломатическое решение Путин не принял", — сказал Террас во вторник в передаче "Terevisioon" на телеканале ETV, комментируя решение Путина признать т.н. ДНР и ЛНР.

По его словам, Путин не хочет войти в историю как царь, который потерял часть русского культурного пространства. "Киев всегда был важным для российской империи. Это была колыбель русского православия и империи. Его утрата была бы тяжелой для Путина. Он не хочет войти в историю как царь, который потерял такую важную часть русского культурного пространства", — пояснил Террас.

По его оценке, передвижение российских войск к контрольной линии на Донбассе означает, что у Москвы есть план напасть на Украину, но Путин не ограничится Луганском и Донецком.

"Путину этого будет мало. Он хочет установить в Киеве удобное для себя правительство, а этого можно добиться только нападением на Киев. Мне это напоминает Зимнюю войну. Россия тогда напала на Финляндию, полагая, что все пройдет просто. Но финны оказали сопротивление, и это же делают и украинцы. В Украине все-таки население более 40 млн человек", — отметил Террас.

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