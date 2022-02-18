Эстония не рекомендует посещать граничащие с Украиной регионы России

"Из-за повышенной угрозы безопасности полностью избегайте поездок в районы, граничащие с Украиной", — написано на сайте МИД. Без крайней необходимости стоит отказаться от поездок и в Украину.

18 февраля глава "ДНР" сообщил, что жителей Донбасса эвакуируют в Россию. Конкретно в Ростовскую область. Из так называемой Донецкой республики планируют эвакуировать около 700 тысяч человек. На территории останутся только мужчины с 17 до 55 лет.