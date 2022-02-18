ОНЛАЙН | Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию. Что происходит?

"В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста… По договоренности с руководством РФ в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Предусмотрена эвакуация нескольких сотен тысяч человек", — сообщил ”Интерфаксу” источник в парламенте ДНР.

Власти запретили выезд из региона совершеннолетних мужчин:

После заявления главы самопровозглашённой Донецкой республики Пушилина курс российского рубля резко снизился. Доллар на торгах Московской биржи меньше чем за полчаса вырос на 42 копейки — в 16:32 мск за доллар предлагали 76,24 рубля.

В последние дни в Донбассе обострилась обстановка на фоне наращивания российских войск у границ Украины. Наблюдатели ОБСЕ вечером 16 февраля — утром 17 февраля зафиксировали около 500 взрывов у линии соприкосновения на востоке Украины. Это в несколько раз больше значений предыдущих дней.

15 февраля депутаты Госдумы приняли постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Владимир Путин говорил, что ”мы должны все сделать для решения проблем Донбасса”, но нужно исходить ”из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений”. В Кремле говорили, что признание независимости ЛНР и ДНР станет нарушением Минских соглашений.

Оба руководителя самопровозглашенных республик Донбасса объяснили эвакуацию ростом напряженности в регионе. Пасечник со ссылкой на ”данные разведки” заявил, что ”украинский агрессор” планирует провокации на линии соприкосновения и ”глубокий прорыв” на территорию ЛНР, передает "Медуза".

В Украине отвергли обвинения в подготовке диверсий и наступательных операций в Донбассе. ”Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе. Мы полностью отданы исключительно дипломатическому урегулированию”, — написал в твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.



