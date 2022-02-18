ОНЛАЙН | Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию. Что происходит?
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в видеообращении, что с 18 февраля ”организован массовый, централизованный выезд населения в Российскую Федерацию” из-за роста напряженности в регионе, передает "Медуза".
"В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста… По договоренности с руководством РФ в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Предусмотрена эвакуация нескольких сотен тысяч человек", — сообщил ”Интерфаксу” источник в парламенте ДНР.
Власти запретили выезд из региона совершеннолетних мужчин:
После заявления главы самопровозглашённой Донецкой республики Пушилина курс российского рубля резко снизился. Доллар на торгах Московской биржи меньше чем за полчаса вырос на 42 копейки — в 16:32 мск за доллар предлагали 76,24 рубля.
В последние дни в Донбассе обострилась обстановка на фоне наращивания российских войск у границ Украины. Наблюдатели ОБСЕ вечером 16 февраля — утром 17 февраля зафиксировали около 500 взрывов у линии соприкосновения на востоке Украины. Это в несколько раз больше значений предыдущих дней.
15 февраля депутаты Госдумы приняли постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Владимир Путин говорил, что ”мы должны все сделать для решения проблем Донбасса”, но нужно исходить ”из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений”. В Кремле говорили, что признание независимости ЛНР и ДНР станет нарушением Минских соглашений.
Оба руководителя самопровозглашенных республик Донбасса объяснили эвакуацию ростом напряженности в регионе. Пасечник со ссылкой на ”данные разведки” заявил, что ”украинский агрессор” планирует провокации на линии соприкосновения и ”глубокий прорыв” на территорию ЛНР, передает "Медуза".
В Украине отвергли обвинения в подготовке диверсий и наступательных операций в Донбассе. ”Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе. Мы полностью отданы исключительно дипломатическому урегулированию”, — написал в твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Главы администраций трех поселений, расположенных на границе Ростовской области и Донбасса, заявили корреспонденту Znak.com, что официально к ним до сих пор не поступало никаких распоряжений из правительства региона о приеме беженцев из ДНР и ЛНР.
”Для нас это как гром среди ясного неба. Никто не знает что делать и как вообще власти ДНР и ЛНР представляют себе масштабную эвакуацию”, — заявил один из чиновников.
При этом первые автобусы с Донбасса в Россию, по официальным сообщениям, должны отправиться уже в 19:00 по эстонскому времени.
В 18:00 стало известно, что президент Владимир Путин поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну отправиться в Ростовскую область, чтобы помочь с созданием условий для беженцев из ДНР и ЛНР. Путин также поручил выплатить каждому беженцу по 10 тыс. руб. (около 115 евро), передает РБК.
"РИА Новости" сообщает о взрыве в Донецке. Официальных доказательств этому нет. Есть только фото огня на парковке.
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