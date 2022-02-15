В Нарве появится завод по обогащению сланцевой золы

Компания сообщает, что рассмотрела восемь возможных мест для строительства завода в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа. ”Везде есть свои преимущества, но возможность построить производство в непосредственной близости от золоотвала говорит в пользу Нарвы. Близость золоотвала поможет предотвратить воздействие транспортировки золы на окружающую среду, а кроме того там уже имеется необходимое электро- водо- и теплоснабжение наряду с логистической инфраструктурой”, — пояснил руководитель проекта Алар Салусте, добавив, что для окружающей среды и местных жителей крайне важно, чтобы новый завод был построен на существующей промышленной территории.

”Зола десятилетиями считалась отходами, и ей до сих пор не могли найти подходящего применения. Нашей отправной точкой является использование золы в качестве сырья для производства высокочистого карбоната кальция, который используется, например, в производстве напольных покрытий, красок, а также для придания веганскому молоку белого цвета. Помимо карбоната кальция, в золе есть и другие материалы, такие как кремний, магний и алюминий, которые в будущем также могут быть использованы в качестве материалов”, — рассказал о перспективах Салусте.

Ragn-Sells планирует начать полномасштабное производство карбоната кальция в 2027 году, предварительно осуществив необходимое планирование и проведя согласования — соответствующие заявки компания подаст в Нарвскую городскую управу уже в ближайшее время. Прежде чем возводить основной завод, Ragn-Sells хочет построить небольшой ”демонстрационный” завод, где от начала до конца будет обкатан весь технологический процесс.