В Нарве появится завод по обогащению сланцевой золы(6)
Экологическая компания Ragn-Sells завершила анализ расположения завода по обогащению сланцевой золы и планирует в ближайшее время представить городу Нарва ходатайства о строительстве завода в непосредственной близости от золоотвалов Балтийской электростанции.
Компания сообщает, что рассмотрела восемь возможных мест для строительства завода в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа. ”Везде есть свои преимущества, но возможность построить производство в непосредственной близости от золоотвала говорит в пользу Нарвы. Близость золоотвала поможет предотвратить воздействие транспортировки золы на окружающую среду, а кроме того там уже имеется необходимое электро- водо- и теплоснабжение наряду с логистической инфраструктурой”, — пояснил руководитель проекта Алар Салусте, добавив, что для окружающей среды и местных жителей крайне важно, чтобы новый завод был построен на существующей промышленной территории.
”Зола десятилетиями считалась отходами, и ей до сих пор не могли найти подходящего применения. Нашей отправной точкой является использование золы в качестве сырья для производства высокочистого карбоната кальция, который используется, например, в производстве напольных покрытий, красок, а также для придания веганскому молоку белого цвета. Помимо карбоната кальция, в золе есть и другие материалы, такие как кремний, магний и алюминий, которые в будущем также могут быть использованы в качестве материалов”, — рассказал о перспективах Салусте.
Ragn-Sells планирует начать полномасштабное производство карбоната кальция в 2027 году, предварительно осуществив необходимое планирование и проведя согласования — соответствующие заявки компания подаст в Нарвскую городскую управу уже в ближайшее время. Прежде чем возводить основной завод, Ragn-Sells хочет построить небольшой ”демонстрационный” завод, где от начала до конца будет обкатан весь технологический процесс.
”Перед строительством полномасштабного завода мы испытаем весь технологический и производственный процесс на миниатюрной демонстрационной установке, которая почти в 50 раз меньше основного завода. Строительство мини-завода максимальной площадью в 1000 квадратных метров ежегодно производящего 10 000 тонн карбоната кальция, разумеется, затратный промежуточный этап, но поскольку сейчас в мире просто нет сопоставимой экологичной технологии, прежде чем осуществлять большие инвестиции мы должны убедиться в том, что все работает должным образом. Маломасштабное производство также даст местным жителям возможность познакомиться с процессом и вселит уверенность в том, что наш завод является экологически чистым, не загрязняет атмосферу, не шумит и пылит”, — отметил Салусте.
Ragn-Sells планирует начать промышленное производство в 2027 году. Планируемый завод сможет перерабатывать миллион тонн сланцевой золы в год, в результате чего будет производиться около 500 000 тонн высокочистого карбоната кальция. Инвестиции в строительство завода составят 250 миллионов евро — они создадут до 100 прямых и порядка 400 косвенных рабочих мест.
Технология, созданная в сотрудничестве между Ragn-Sells, Тартуским университетом, Taltech и несколькими международными лабораториями, позволяет производить сверхчистый, экологически чистый карбонат кальция из оставшейся после производства электроэнергии золы. Во время производства не возникает выбросов в атмосферу, поскольку процесс сжигания не используется. Необходимая для производства вода постоянно циркулирует и используется повторно, а все побочные продукты направляются в переработку. Замкнутый производственный процесс и использование современных технологий предотвращают появление шума и запахов.
Для проекта обогащения сланцевой золы Ragn-Sells учредила дочернее предприятие RS OSA Projekt OÜ и уже инвестировала в проект почти 2 миллиона евро. Партнерами проекта являются Eesti Energia AS, EAS, Archimedes, а также международные компании Tarkett и Gealan. Обзорную информацию о проекте по обогащению сланцевой золы можно найти на сайте www.osaservice.ee.