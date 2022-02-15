Яна Тоом в передаче Владимира Соловьева: русских и в России не очень любят
"Обращу ваше внимание на 2008 год. Когда под давлением Джорджа Буша-младшего было принято решение о том, что Украина вступает в НАТО. Они хотели провести срочную процедуру приема. Кто ее заблокировал? Правильно, Германия и Франция. Не надо передергивать. Тоже самое было с Грузией. Некоторое понимание того, что у России есть свои интересы существует в Европе давно. Оно родилось не сегодня", — сказала Яна Тоом под конец передачи.
"Как сказал Карен Шахназаров, никто не любит русских. Это правда. Но русских и в России не очень любят, честно говоря. Вы же сами себя не очень любите", — добавила она.
"Не, не, извините, мы себя как раз таки любим", — ответил ведущий Владимир Соловьев.
"Вы любите русских?" — спросила главный редактор RT Маргарита Симонян у депутата Европарламента.
"Понимаете, в чем дело. У меня нет национального самосознания. У меня отец — русский, мама — эстонка. Мне кажется, что я примерно понимаю всех. Я не могу сказать, что я кого-то люблю. Уж извините. Я люблю людей", — подчеркнула Тоом.
"Вы все объяснили. У вас нет национального самосознания", — добавила Симонян.
"Я вообще еврей", — отметил Владимир Соловьев.
"Ходит слух, что у вас жена — эстонка, это правда?" — задала вопрос Яна Тоом ведущему. Он ответил, что правда. "У нее маленькая часть эстонской крови. Но она считает себя русской. Да и больше скажу, я и эстонцев считаю во многом русскими. По крайней мере, людьми русской культуры", — сказал Соловьев.
"Я еврей. Существование нашего народа возможно благодаря русскому солдату. Поэтому мне и в голову не придет понятие — не любить русских. Для меня оскорбление, что в Прибалтике до сих пор есть понятие "неграждане". Меня удивляет, что якобы цивилизованная Европа, которая что-то нам рассказывает о нас, позволяет себе атавизмы нацистского сознания. Для меня это неприемлемо", — продолжил он.
"Не только для вас это неприемлемо. Но это ничего не имеет общего с национальным самосознанием…" — парировала Тоом.
"Володь, человек, у которого нет национального самосознания, как Яна только что сказала, никогда не поймет человека, у которого оно есть. Также как человек, который родился без обоняния никогда не поймет, как пахнут розы", — высказалась Симонян.
"Я хочу уточнить. У меня был отец, который умер год назад. Москвич. У него был серый паспорт. Я хорошо понимаю, о чем я говорю. Я понимаю про права человека, равные возможности. А от того, человек - русский, еврей или эфиоп — это мне не важно. Поэтому не надо пытаться подорвать мою картину мира вот этими "русский или нерусский", — ответила ей Тоом.
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