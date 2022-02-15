ФОТО | Келли Сильдару принесла Эстонии бронзовую медаль Олимпиады

Швейцарская фристайлистка Матильда Гремо одержала победу в слоупстайле на Олимпиаде-2022 в Пекине. Второй стала китаянка Гу Айлин. Россиянка Анастасия Таталина – 4-я.

В первой попытке многократная чемпионка мира в этой дисциплина Сильдару показала лучший результат из 12 отобравшихся в финал девушек — 82.06 балла.

Швейцарская спортсменка во второй попытке получает 86,56 балла и оттесняет Келли на второе место.

У Келли вторая попытка не задалась - 46,71.

В третьей попытке китайская спортсменка получает 86,23 и отодвигает Сильдару на третью позицию. Но у Келлии еще есть шанс отыграться. В третьей попытке Сильдару получает 78.75 и остается на третьем месте. Это бронза Пекина!

Фристайл. Женщины. Слоупстайл

1. Матильда Гремо (Швейцария) – 86,56

2. Гу Айлин (Китай) – 86,23

3. Келли Сильдару (Эстония) – 82,06

4. Анастасия Таталина (Россия) – 75,51

5. Мэгги Войсен (США) – 74,28

6. Юханна Килли (Норвегия) – 73,11

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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