Пограничники не впустили в Эстонию семерых человек из России. Причина проста

Решение о запрете на въезд было вынесено в отношении пятерых граждан России, одного гражданина Украины и одного гражданина Беларуси.

Отказ на въезд был связан с тем, что пересекавшее границу лицо было или не вакцинировано, или истекли действия прививки или нарушены другие правила вакцинации.