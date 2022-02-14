14.02.2022, 20:13
Пограничники не впустили в Эстонию семерых человек из России. Причина проста
Foto: Eero Vabamägi
За минувшие выходные дни сотрудники Департамента полиции и погранохраны не впустили на пограничном пункте в Нарве в Эстонию семь граждан России, Украины и Беларуси по причине отсутствия надлежащих документов о вакцинации.
Решение о запрете на въезд было вынесено в отношении пятерых граждан России, одного гражданина Украины и одного гражданина Беларуси.
Отказ на въезд был связан с тем, что пересекавшее границу лицо было или не вакцинировано, или истекли действия прививки или нарушены другие правила вакцинации.
Все лица были отправлены обратно в Россию.