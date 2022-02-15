ВИДЕО | Жители Нарвы Сергей и Владимир — немецкому ТВ: "Путин говорит, что НАТО представляет угрозу. Может, он прав"

Немцы поговорили с жителями приграничного города Сергеем и Владимиром. Они родились в России и имеют российское гражданство, но после распада СССР остались жить в Эстонии.

За новостями о конфликте НАТО-Россия мужчины следят по российских телеканалам. ”Путин говорит, что НАТО представляет угрозу. Может, он прав", — говорит Сергей. По его словам, он видит, что граница НАТО постоянно сдвигается к России, а по украинскому, эстонскому и российскому телевидению понятно, что каждый распространяет свои взгляды.

Что касается поставок вооружения в Украину, то мужчины относятся к этому скептически. По их мнению, Эстония не должна вмешиваться в украинско-российские отношения. ”Мы хотим просто жить. Война не нужна никому. Лучше посмотреть, как можно наладить сотрудничество”.

Мэр Нарвы Катри Райк сказала немецким журналистам, что приходится ежедневно прилагать усилия, чтобы русские жители поняли важность НАТО. По ее словам, необходимо постоянно объяснять, что мирное сосуществование дается не просто так. Премьер-министр Кая Каллас в свою очередь отметила, что для защиты мира необходимо показывать России свою силу. Президент России Владимир Путин, говорит Каллас, понимает только твердую риторику.

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