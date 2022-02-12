Лийметс объяснила предупреждение о поездках в Украину: "нельзя исключать ни одного сценария"

Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс не стала вдаваться в подробности, но сообщила, что на фоне длительной напряженной ситуации МИД посчитал такой шаг необходимым.

”В настоящее время ситуация с безопасностью в Украине напряженная — это, вне всякого сомнения, все хорошо знают. Конечно же, мы все время следили за ситуацией, и в эти дни ситуация снова обострилась. Поэтому нельзя исключать ни одного сценария, — сказала министр иностранных дел. — Мы сочли целесообразным выпустить предупреждение о поездках, чтобы повысить осведомленность”.

Лийметс отметила, что этот шаг был согласован с другими странами. В настоящее время с подобным сообщением выступили Латвия, Нидерланды, Япония, Великобритания и США. "Это вопрос времени, когда многие другие страны выступят с таким же заявлениями", — сказала министр.

В настоящее время, согласно данным регистрации, в Украине находятся 1565 граждан Эстонии и лиц, имеющих эстонский вид на жительство.

Каким образом они будут возвращаются? Планирует ли МИД оказывать логистическую помощь?

"Пока у нас нет такого плана, но, безусловно, мы продолжим следить за ситуацией. Наша консульская служба в Киеве открыта для решения проблем граждан Эстонии", — отметила министр. Она добавила, что министерство подготовилось к кризисам, но "детали в виде спекуляций разбирать не будет”.

Лийметс напомнила, что за помощью можно обратиться по телефону министерства, который работает круглосуточно: 5301 9999. Кроме того, министр рекомендует всем находящимся в Украине эстонцам зарегистрироваться на сайте МИД.