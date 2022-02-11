Эстония призывает своих граждан покинуть Украину. Вслед за США это сделали еще семь стран
Латвия, Великобритания, Израиль, Нидерланды, Черногория, Япония и Южная Корея посоветовали своим гражданам отказаться от поездок на Украину, а уже находящимся там — покинуть страну, передает РБК и другие СМИ. Вчером в пятницу с подобной рекомендацией выступил также МИД Эстонии.
Как говорится в сообщении МИД Эстонии, в связи усилившейся военной деятельностью России ситуация на границе Украины вызывает озабоченность.
Исходя из этого МИД ЭР рекомендует без насущей необходиомсти не ехать на Украину. А находящихся на Украине гражан Эстонии призывают взвесить необходимость пребывания там и по возможности вернуться в Эстонию.
Находящихся на Украине граждан ЭР просят зарегистрировать своё пребывание на домашней страничке МИД Эстонии.
Как сообщает нидерландское издание BNR, посол страны в Киеве Йеннес де Мол посоветовал согражданам покинуть Украину и предупредил, что централизованная эвакуация не планируется. Аналогичную рекомендацию гражданам дал МИД Черногории.
На сайте министерства иностранных дел Нидерландов Украине частично присвоен красный уровень опасности поездок — он относится к 10-километровой зоне у границы с Белоруссией и Россией, а также к Луганской и Донецкой областям. На остальную территорию пока распространяется оранжевый уровень. Поездки туда рекомендуется отложить, а в случае нахождения на территории страны — подумать об отъезде.
Южная Корея полностью присвоила Украине красный уровень опасности. ”В связи с недавней ситуацией на Украине правительство приняло решение срочно объявить предупреждение о поездках четвертого уровня (запрет на поездки) для всей области Украины”, — сказано на сайте внешнеполитического ведомства страны.
Таким же образом поступила Япония и Израиль. Они просят своих граждан эвакуироваться и прекратить поездки на Украину, так как ситуация там из-за наращивания российских войск ”непредсказуема”.
Учитывая серьезную угрозу безопасности со стороны России на границах Украины и реальную угрозу обострения ситуации, МИД Латвии призывает своих граждан в ближайшее время покинуть Украину, сообщили латвийскому Delfi во внешнеполитическом ведомстве.
Как отметили в министерстве, для выезда из Украины можно использовать любой из доступных безопасных видов транспорта — воздушные или наземные маршруты, которые ведут в страны ЕС или НАТО или через них.
Согласно призыву Министерства иностранных дел, граждане Латвии, которые по уважительным причинам не могут покинуть Украину, должны зарегистрироваться в Консульском реестре или обратиться в посольство Латвии в Киеве и следить за актуальной информацией.
МИД Латвии призывает отказаться от поездок в Украину в ближайшее время.
11 февраля президент США Джо Байден обратился к американцам, находящимся на Украине, и призвал их покинуть страну ”сейчас”. По его словам, ”ситуация может выйти из-под контроля очень быстро”.
Госдепартамент выпустил новое уведомление, призвав граждан США не ездить в страну ”из-за возросшей угрозы российских военных действий и COVID-19”. Тем же американцам, которые уже находятся на Украине, надлежит немедленно уехать.
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