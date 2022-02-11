Эстония призывает своих граждан покинуть Украину. Вслед за США это сделали еще семь стран

Как говорится в сообщении МИД Эстонии, в связи усилившейся военной деятельностью России ситуация на границе Украины вызывает озабоченность.

Исходя из этого МИД ЭР рекомендует без насущей необходиомсти не ехать на Украину. А находящихся на Украине гражан Эстонии призывают взвесить необходимость пребывания там и по возможности вернуться в Эстонию.

Находящихся на Украине граждан ЭР просят зарегистрировать своё пребывание на домашней страничке МИД Эстонии.

Как сообщает нидерландское издание BNR, посол страны в Киеве Йеннес де Мол посоветовал согражданам покинуть Украину и предупредил, что централизованная эвакуация не планируется. Аналогичную рекомендацию гражданам дал МИД Черногории.

На сайте министерства иностранных дел Нидерландов Украине частично присвоен красный уровень опасности поездок — он относится к 10-километровой зоне у границы с Белоруссией и Россией, а также к Луганской и Донецкой областям. На остальную территорию пока распространяется оранжевый уровень. Поездки туда рекомендуется отложить, а в случае нахождения на территории страны — подумать об отъезде.

Южная Корея полностью присвоила Украине красный уровень опасности. ”В связи с недавней ситуацией на Украине правительство приняло решение срочно объявить предупреждение о поездках четвертого уровня (запрет на поездки) для всей области Украины”, — сказано на сайте внешнеполитического ведомства страны.

Таким же образом поступила Япония и Израиль. Они просят своих граждан эвакуироваться и прекратить поездки на Украину, так как ситуация там из-за наращивания российских войск ”непредсказуема”.

Учитывая серьезную угрозу безопасности со стороны России на границах Украины и реальную угрозу обострения ситуации, МИД Латвии призывает своих граждан в ближайшее время покинуть Украину, сообщили латвийскому Delfi во внешнеполитическом ведомстве.