На сайте Налогово-таможенного департамента уже можно подать декларацию о доходах

Желающих подать декларацию в числе первых оказалось так много, что сайт оказался перегружен.

"Так как в первые дни интерес к подаче налоговых деклараций очень большой, то мы в самом деле начали в порядке тестирования системы прием документов в этом году раньше", — сказала специалист по связям с прессой MTA Реэт Пяргма.

"Так как нагрузка на сайт MTA стала слишком большой, то мы должны были, по аналогии с прежними годами, ограничить число пользователей электронной среды MTA, — поясняет Пяргма. — Для пользователя высвечивается таймер, который показывает, через сколько секунд его автоматически направят на аутентификацию, после чего он сможет зайти в e-MTA. Если очередь из желающих будет очень большая, то таймер может включиться повторно".

Руководитель службы НТД по доходам и налогообложению физических лиц Анника Оя подчеркнула, что спешить не нужно, потому что подать декларацию о доходах можно будет вплоть до 2 мая. ”Скорость возврата переплаченного подоходного налога напрямую не зависит от очередности подачи деклараций,” — сказала Оя.

С 25 февраля НТД начнет возвращать переплаченный подоходный налог тем, кто задекларировал свои доходы в электронном виде, а с 18 марта — тем, кто подал декларацию на бумаге. Если человек должен доплатить подоходный налог, то срок его уплаты истекает 3 октября.

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