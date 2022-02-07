Декларирование доходов начинается 15 февраля. Что важно помнить?(1)
15 февраля начинается подача деклараций о доходах. Налогово-таможенный департамент рекомендует не спешить и подавать декларацию в электронном виде. В первые недели в бюро обслуживания могут возникнуть длинные очереди и для предотвращения распространения коронавируса придётся ждать на улице.
Запастись терпением стоит и тем, кто подаёт электронную декларацию. Практика прошлых лет показала, что в первые дни декларирования нагрузка на информационную систему очень велика и поэтому все желающие не могут сразу приступить к заполнению декларации. Время ожидания также может быть длительным при звонке на инфолинию.
Руководитель службы НТД по доходам и налогообложению физических лиц Анника Оя подчеркнула, что спешить не нужно, потому что подать декларацию о доходах можно будет вплоть до 2 мая. ”Скорость возврата переплаченного подоходного налога напрямую не зависит от очерёдности подачи деклараций. Понятно, что людей интересует использование их подоходного налога и уже все могут посмотреть его в приложении e-MTA ”Мои доходы”,” — сказала Оя.
Оя добавила, что для сохранения здоровья клиентов и работников бюро обслуживания, как и в прошлом году, в бюро будут одновременно пускать столько людей, сколько сотрудников находятся на месте. ”Просим не приходить в бюро обслуживания в первые недели подачи деклараций о доходах, потому что придётся ждать в очереди на улице. В течении первых недель предоставление других услуг, например, декларирование почтовых посылок, может занять больше времени, чем обычно”, — сказала Оя
С этого года больше нельзя войти в e-MTA по банковской ссылке, поэтому для подачи декларации о доходах необходимо использовать Smart-ID, Mobiil-ID или ИД-карту. ”Кроме того, при подаче декларации о доходах через интернет-банк необходимо снова пройти аутентификацию”, — добавила Оя.
Декларация о доходах предварительно заполняется на основании известных НТД данных. Если в предварительно заполненную декларацию попало имущество, с продажи которого не нужно уплачивать подоходный налог, то человек сам должен удалить эти данные. Однако может быть и наоборот — если заработанный доход отсутствует в декларации, например, доход от аренды или доходы, полученные за рубежом, или заработная плата в конверте, то их необходимо самому внести в декларацию.
”Предварительно заполняя декларацию, мы хотим сделать декларирование доходов быстрее и удобнее, но это не отменяет ответственности самого человека — предварительно заполненные части необходимо обязательно перепроверить и при необходимости изменить”, — сказала Оя.
Третий год подряд человек может, при желании, отдать свой переплаченный подоходный налог или его часть на благотворительность. Выбирать можно из числа благотворительных объединений, получателей пожертвований может быть до трёх. После подтверждения декларации произведённые пожертвования возврату не подлежат. Также можно оставить переплаченный подоходный налог на счёте предоплат для покрытия обязанности по уплате земельного налога.
С 25 февраля НТД начнёт возвращать переплаченный подоходный налог тем, кто задекларировал свои доходы в электронном виде, а с 18 марта — тем, кто подал декларацию на бумаге. Если человек должен доплатить подоходный налог, то срок его уплаты истекает 3 октября.
Ожидается, что будет подано примерно 750 000 деклараций, в прошлом году НТД вернул переплаченный подоходный налог в размере 196 миллионов евро, а доплатить пришлось подоходный налог на сумму 75 миллионов евро.
Важно знать:
· 15.02. февраля начинается декларирование доходов. Срок подачи декларации истекает 2 мая.
· 25.02. начнётся возврат переплаченного подоходного налога тем, кто задекларировал свои доходы в электронном виде, а с 18.03. — тем, кто подал декларации на бумаге.
· Срок доплаты подоходного налога и возврата переплаченного подоходного налога истекает 3 октября.
· Не облагаемый налогом доход можно использовать до 6000 евро в год. Если годовой доход повышается с 14 400 евро до 25 200 евро, то не облагаемый налогом доход, который рассчитывается по формуле 6000 — 6000 ÷ 10 800 × (сумма дохода — 14 400) уменьшается.
· В первые недели в бюро обслуживания НТД могут возникнуть длинные очереди и для предотвращения распространения коронавируса придётся ждать на улице. Поэтому в первые недели не рекомендуется спешить в НТД. В бюро необходимо ношение маски.
· В э-самообслуживание больше нельзя войти в по банковской ссылке. Для этого просим использовать ИД-карту, Smart-ID или Mobiil-ID. При заполнении декларации о доходах через интернет-банк необходимо снова пройти аутентификацию.
· В предварительно заполненной декларации отражены сделки с недвижимостью, но необходимо добавить стоимость приобретения и расходы, связанные с отчуждением недвижимости.
· Увеличилось сумма освобождения от уплаты налогов для предпринимателя — физического лица (ПФЛ; эст. FIE). Если раньше ПФЛ мог дополнительно вычесть до 2877 евро из дохода, полученного от отчуждения необработанной сельскохозяйственной продукции собственного производства, из которой были произведены расходы, подтверждённые документально, то теперь можно вычесть до 5000 евро, а льгота распространяется и на переработанную сельскохозяйственную продукцию.
· Пособия по рождению ребёнка/детей, усыновлению ребёнка/детей или сокращению, полученные в четвёртом квартале 2021, можно распределить на календарные месяцы, а оставшуюся часть декларировать в декларации о доходах за 2022, которая будет подаваться в 2023.
· Подоходный налог с взносов в III пенсионную ступень (дополнительная накопительная пенсия) можно вернуть, если взносы составили до 15% от дохода, налогооблагаемого в Эстонии, и составили менее 6000 евро в год. Важно отметить, что подоходный налог может быть возвращён только с тех взносов, которые производились на собственный счёт человека. С взносов, которые производились на счёт ребёнка, родитель не получает налоговой льготы — подоходный налог получает обратно только владелец счёта, то есть ребёнок, если у него был налогооблагаемый доход.
· Необходимо декларировать доход, полученный за рубежом: как доход, с которого не удержан подоходный налог за рубежом (форма А таблица 8.1), так и доход, с которого уже удержан подоходный налог (форма А таблица 8.8).
· Необходимо также декларировать прибыль, полученную от сделок с криптоактивом. Важно отметить, что криптоактив не облагается налогом как ценные бумаги, а облагается налогом как имущество. Это обозначает, что человек не может вычесть из прибыли одной сделки убытки по другим сделкам.
· В декларации о доходах декларируются только взносы, произведённые на инвестиционный счёт (денежный счёт), а также выплаты, произведённые с него. Если выплата превышает взносы, возникает обязанность по уплате налогов. Если в течение календарного года взносы на инвестиционный счёт или выплаты с него не производились, то в декларации о доходах (таблица 6.5) необходимо сделать соответствующую отметку.