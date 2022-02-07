Декларирование доходов начинается 15 февраля. Что важно помнить?

Запастись терпением стоит и тем, кто подаёт электронную декларацию. Практика прошлых лет показала, что в первые дни декларирования нагрузка на информационную систему очень велика и поэтому все желающие не могут сразу приступить к заполнению декларации. Время ожидания также может быть длительным при звонке на инфолинию.

Руководитель службы НТД по доходам и налогообложению физических лиц Анника Оя подчеркнула, что спешить не нужно, потому что подать декларацию о доходах можно будет вплоть до 2 мая. ”Скорость возврата переплаченного подоходного налога напрямую не зависит от очерёдности подачи деклараций. Понятно, что людей интересует использование их подоходного налога и уже все могут посмотреть его в приложении e-MTA ”Мои доходы”,” — сказала Оя.

Оя добавила, что для сохранения здоровья клиентов и работников бюро обслуживания, как и в прошлом году, в бюро будут одновременно пускать столько людей, сколько сотрудников находятся на месте. ”Просим не приходить в бюро обслуживания в первые недели подачи деклараций о доходах, потому что придётся ждать в очереди на улице. В течении первых недель предоставление других услуг, например, декларирование почтовых посылок, может занять больше времени, чем обычно”, — сказала Оя

С этого года больше нельзя войти в e-MTA по банковской ссылке, поэтому для подачи декларации о доходах необходимо использовать Smart-ID, Mobiil-ID или ИД-карту. ”Кроме того, при подаче декларации о доходах через интернет-банк необходимо снова пройти аутентификацию”, — добавила Оя.

Декларация о доходах предварительно заполняется на основании известных НТД данных. Если в предварительно заполненную декларацию попало имущество, с продажи которого не нужно уплачивать подоходный налог, то человек сам должен удалить эти данные. Однако может быть и наоборот — если заработанный доход отсутствует в декларации, например, доход от аренды или доходы, полученные за рубежом, или заработная плата в конверте, то их необходимо самому внести в декларацию.