Новости Эстонии
10.02.2022, 17:30

Правительство в экстренном порядке запретило транзит белорусской нефти. Госпредприятия потеряют миллионы, не исключен ответ со стороны Беларуси

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Раймо Поом
Foto: Jaanus Lensment

Постановление, подписанное во вторник Каей Каллас и Эвой-Марией Лийметс, запрещает транзит белорусской нефти через Эстонию начиная с 1 марта. Масштабный транзит нефтепродуктов был запрещен правительством настолько быстро, что о провозглашении соответствующего постановления широкую общественность проинформировать не успели, пишет Eesti Päevaleht.

Согласно Riigiteataja, в ходе традиционного заседания кабинета министров было принято официальное постановление, запрещающее с 1 марта транспортировку через Эстонию нефтепродуктов под кодом 2707. В постановлении указано, что запрет был установлен на основании Закона о международных санкциях.

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