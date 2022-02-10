Правительство в экстренном порядке запретило транзит белорусской нефти. Госпредприятия потеряют миллионы, не исключен ответ со стороны Беларуси

Согласно Riigiteataja, в ходе традиционного заседания кабинета министров было принято официальное постановление, запрещающее с 1 марта транспортировку через Эстонию нефтепродуктов под кодом 2707. В постановлении указано, что запрет был установлен на основании Закона о международных санкциях.