10.02.2022, 17:30
Правительство в экстренном порядке запретило транзит белорусской нефти. Госпредприятия потеряют миллионы, не исключен ответ со стороны Беларуси(11)
Foto: Jaanus Lensment
Постановление, подписанное во вторник Каей Каллас и Эвой-Марией Лийметс, запрещает транзит белорусской нефти через Эстонию начиная с 1 марта. Масштабный транзит нефтепродуктов был запрещен правительством настолько быстро, что о провозглашении соответствующего постановления широкую общественность проинформировать не успели, пишет Eesti Päevaleht.