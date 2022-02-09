Алар Карис встретился с российским лауреатом Нобелевской премии(32)
Президент Алар Карис встретился в Кадриорге с российским журналистом и главным редактором "Новой газеты" Дмитрием Муратовым, ставшим в прошлом году лауреатом Нобелевской премии мира.
По словам Кариса, "Новая газета" — это один из последних островков свободной прессы в России.
"Дмитрий Муратов знает, что значит ограничение свободы и как при таких ограничениях работать журналистом. Журналистика должна искать правду и отталкивать ложь. Поиск истины требует гражданского мужества и даже мужественности, особенно в обществе, где правительство полагается на ложь или полуправду, чтобы общаться со своим народом. Муратов и его коллеги в "Новой газете" — мужественные журналисты", — приводит слова президента ЭР rus.err.
Глава государства высоко оценил смелое и точное выступление Муратова на вручении Нобелевской премии мира в прошлом году в Осло.
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