Иноагенты, пытки и Навальный. О чем главред "Новой Газеты" Дмитрий Муратов сказал в Нобелевской речи

"Так и организуются вооруженные провокации и конфликты. Мы, журналисты, выяснив, как это устроено, сделали свою работу. Дальше — дело политиков", — подытожил он.

По его словам, журналисты выяснили, что мигрантов с Ближнего Востока доставляли белорусскими самолетами, а число рейсов в этом году значительно возросло.

"В центре Европы к событиям на востоке Украины добавилась на грани большой крови игра белорусского президента Лукашенко. Его военные гонят под автоматами беженцев с Ближнего Востока на цепи автоматчиков, охраняющих границы Евросоюза ", — сказал главред "Новой".

Муратов заявил, что ответственность за миграционный кризис на границе Беларуси и Польши лежит на действующем президенте Беларуси Александре Лукашенко .

"Гибридные боевые действия, трагическая, безобразная и преступная история с боингом МН-17 разрушили отношения России и Украины , и я не знаю, сумеют ли следующие поколения их восстановить… Тем более, в больных головах геополитиков война России и Украины перестала казаться невозможной", — добавил Муратов.

"Правительства и близкие к ним пропагандисты несут всю полноту ответственности за милитаристскую риторику на государственных телевизионных каналах. […] Нынешние идеологи продвигают идею смерти за Родину , а не жизни за Родину. Не дадим этому их телевизору снова себя обмануть", — заявил он.

По словам главреда "Новой газеты", мир разлюбил демократию и потянулся к диктатуре, а война стала казаться чем-то допустимым под влиянием "агрессивного маркетинга".

О нарушениях прав человека в России и других странах Муратов и говорил большую часть речи, получившей название "Антидот от тирании". Русская служба Би-би-си рассказывает главное из выступления лауреата.

Свою Нобелевскую речь Муратов начал с цитаты из выступления другого лауреата премии мира, академика Андрея Сахарова : "Мир, прогресс, права человека — эти три цели неразрывно связаны".

О пытках в тюрьмах

Муратов предложил создать Международный трибунал против пыток, задачей которого будет сбор данных о применении пыток в разных частях света и государствах и поиск ответственных.

"Практика пыток в тюрьмах и во время следствия сохранилась и в современной России. Жестокое обращение, изнасилования, ужасные условия содержания, запрет на свидания, на звонок матери в день ее рождения, бесконечное продление сроков содержания под стражей. До суда за решетку отправляют людей с тяжелыми заболеваниями, у них в заложниках больные дети, от них требуют признания вины без предъявления доказательств", — заявил он.

О Навальном

Муратов упомянул и оппозиционного политика Алексея Навального, находящегося в заключении.

После объявления о присуждении ему премии Муратов заявил: "Если бы я был в комитете, то проголосовал бы за того, на кого ставили все букмекеры. Но я считаю, что у этого человека еще все впереди. Я говорю, конечно, об Алексее Навальном".

В Осло Муратов упомянул об оппозиционере скорее в контексте общей ситуацией с правосудием в России.

55 стран ОЗХО не удовлетворены ответом Москвы на запрос о Навальном

"Уголовные дела по фальшивым обвинениям часто носят у нас политический характер. Оппозиционного политика Алексея Навального держат в лагере по ложному доносу российского директора крупнейшей парфюмерной компании из Франции. Заявление директор написал, но в суд вызван не был и потерпевшим себя не признал… А Навальный — сидит".

"Сама парфюмерная компания предпочла отойти в сторону, надеясь, что запах этого дела не повредит аромату ее продукции", — напомнил Муратов о деле "Ив Роше".

О попытке отравления оппозиционера и тех, кого считают исполнителями, он упоминать не стал.

Сторонники Навального в ответ успели обвинить Муратова в "беззубости".

О "Мемориале"*