В тяжелой аварии погибла 40-летняя балерина театра "Эстония" Светлана Данилова

Личность погибшей изданию Kroonika подтвердила руководитель национальной оперы по коммуникациям Марион Леппик.

Данилова родилась 30.12.1981 года. В 2000 году закончила хореографический колледж в Кишиневе. В 2001-2006 годах танцевала в Молдавском национальном театре оперы и балета, в 2006-2008 году — в Национальной опере в Бухаресте, в 2008-2009 году — в тартуском театре "Ванемуйне". С 2009 года — работала балериной в театре "Эстония".

Авария произошла в 09:03 на 173 км шоссе Таллинн — Нарва.

По данным полиции, следовавший в сторону Таллинна автомобиль Chevrolet Cruze столкнулся с фургоном Renault Mascott. Также с этими транспортными средствами столкнулись еще два автомобиля.

Находившаяся в автомобиле Chevrolet 40-летняя женщина получила настолько тяжелые травмы, что спасти ее жизнь не удалось. В результате аварии серьезно пострадали водители автомобилей Renault и Chevrolet, которые были доставлены в больницу.

Для выяснения всех деталей аварии возбуждено уголовное дело.

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