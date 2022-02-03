ФОТО | Акция протеста на Тоомпеа: полиция возбудила восемь дел
В прошедшей сегодня в центре Таллинна акции протеста против коронавирусных ограничений участвовали около 200 автомобилей, полицией было заведено восемь дел о проступке, передает rus.err.
Из инцидентов оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Михкель-Яагуп Лаатс отметил случай, когда водитель на улице Тоомпеа припарковал свой "Мерседес" на встречной полосе и отказался освобождать дорогу.
"Стоящим рядом людям это не понравилось, и они начали препятствовать движению полицейского автомобиля. В него и стражей порядка полетели снежки", — сказал Лаатс.
В полиции отметили, что такое поведение неприемлемо, и все случаи хулиганства на мероприятии в четверг будут рассмотрены по видеозаписям в ближайшее время, а личности нарушавших порядок людей будут установлены.
По словам Лаатса, также было перемещено транспортное средство, которое блокировало движение на бульваре Каарли.
"Кроме того, нами возбуждено восемь дел о проступках, в том числе за переход на красный свет светофора, воспрепятствование движению транспорта, подачу сигналов, неиспользование ремней безопасности. Пойман один пьяный водитель, а водители фургона и двух грузовиков нарушили закон о труде и отдыхе. Кроме того, по камерам зафиксировано несколько нарушений ПДД, с этими водителями свяжутся позже", — резюмировал Лаатс.