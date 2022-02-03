ФОТО | На Тоомпеа собралось полтысячи протестующих. "Конвой свободы" устроил пробку в центре Таллинна — пришлось вызывать буксир

Протест пройдет на Тоомпеа перед Домом рыцарства. Участники протеста из Южной Эстонии утром собрались в Выру, затем в Тарту, Протестующие из Вильянди собрались в 9 часов у кафе Tikupoiss на шоссе Таллинн-Тарту.

Девиз протеста — "Свобода! Справедливость! Достоинство! Вместе победим!" Протестующих не смущает то, что вскоре в Эстонии отменят использование ковид-сертификатов для совершеннолетних — они хотят отмены прямо сейчас.

Перед походом на Тоомпеа протестующие собрались на парковке торгового центра Sikupilli в Таллинне.

Тем временем протестующих, пребывающих на большегрузах, могут остановить уже на границе Кесклинна, так как в этом районе им запрещено передвигаться. На карте ниже показано, где запрещен проезд грузовикам, чья массы превышает установленные меры.

На Тоомпеа все протестующие на автомобилях так и не попали, так как на автомобиле туда пускают лишь местных жителей, членов Рийгикогу и оперативников, а протестующих — только пешком. Регулированием движения занимается полиция.

В центре Таллинна во многих местах образовались пробки из-за "Конвоя свободы". Одна из них — на перекрестке и подъезде к Тоомпеа на Каарли пуйестеэ. Из-за протестующих сложно проехать общественному транспорту, трамвайное движение пришлось перенаправить.

Один автомобиль пришлось отбуксировать, так как водитель отказался уехать.

Протестующие активно сигналят. Один из них утверждает, что получил от полиции штраф в 20 евро за это. На Тоомпеа также пришли те, кто недоволен высокими счетами за электричество.

К половине второго автомобили начали постепенно уезжать от Тоомпеа. Протестующие обсуждают, что делать дальше — некоторые предлагают дождаться вечернего часа-пик и ездить по городу, ухудшая пробки. На данные момент решили вернуться к торговому центру Sikupilli.

Протест вдохновлен событиями в Канаде, где прошел подобный протест из конвоя грузовиков. В конце января в столице Канады Оттаве вызвали хаос протестующие против введенного требования о вакцинации водителей грузовиков, пересекающих американско-канадскую границу. Так называемый "конвой свободы" объединил в Канаде тысячи людей.