Двойное убийство в Старом Таллинне: от пуль погибли эстонская модель и финский бизнесмен

Во вторник в полицию поступило сообщение о том, что в квартире в Старом городе Таллинна найдены тела двух человек. Приехавшие на место полицейские обнаружили в квартире тела 23-летней эстонки и 52-летнего гражданина Финляндии с огнестрельными ранениями.

23-летняя Ханна-Мариа начала карьеру модели в декабре 2014 года в передаче "Eesti tippmodell" на телеканале Kanal2. И достаточно успешно для того, чтобы к ней проявили интерес рекламные агенства.

В 2016 году в интервью газете Lääne Elu Ханна-Мариа сообщила, что после завоевания титула "Eesti printsess" она начала сотрудничество с модельным агентством Ирени Эрби, при этом якобы зарубежные поездки Ханны-Марии спонсировал и богатый финский бизнесмен. "К сожалению, мне нельзя называть его имя, это не позволяет наш договор", — сказала тогда девушка газете.

По сообщению полиции, потерпевшие были между собой знакомы. По данным Delfi, Ханна-Мария жила как раз в Старом городе вместе с финским предпринимателем Теэму. О нём на просторах интернета информации мало.

Последним выигранным титулом для Ханны-Марии стало звание лучшей модели Европы на конкурсе Future Fashion Faces World (FFFS) 2021 (возраст участников до 28 лет).

Полиции известно происхождение оружия, из которого были убиты люди. При этом пока не сообщается, кому оно принадлежало.